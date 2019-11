«El Coruña nos va a llevar a una exigencia máxima»

El HLA Alicante afronta este domingo (18.00) en Coruña otro encuentro de máxima dificultad con la misión de hacer olvidar la derrota de la pasada semana en Palencia. Pedro Rivero destaca el potencial del conjunto gallego: «Lleva muchos años en esta liga y sabe de qué va, su entrenador tiene bastante experiencia, están jugando bien, son jugadores muy físicos que no te permiten jugar». «No es que presionen en exceso pero sí que te hacen una línea de pase al empezar los sistemas y eso hace que tengas que pensar más y te obliga a tener ciertos recursos. Los que estén en el campo tienen que estar preparados para que haya una exigencia máxima», ha señalado el técnico lucentino.

Rivero recordó la derrota en Palencia de la que quiere extraer aprendizaje. «Fue un partido muy complejo ante el líder que dimos bien la cara, cometimos errores típicos de partido que cometes ante gente muy experimentada. Hay que aprender pero no darle más vueltas».

Sobre la ventaja que tiene el HLA con los equipos que marcan la permanencia, el técnico huye de toda confianza. «El colchón de abajo se puede ver recortado por los duelos directos. Lo que tenemos que hacer es estar tranquilos. Es un balance bueno que todos hubiéramos firmado, no podemos relajarnos porque no hay nada hecho, estamos cada vez más cerca del objetivo. En el momento en el que pensemos que vamos mejor de lo que pensamos nos vamos a pegar un buen golpe. Hay que seguir trabajando igual. Cuando perdamos reconducirlo y cuando ganamos bajar la euforia porque no hay nada hecho», ha afirmado Rivero, que destacó el papel de Sergio Mendiola en el último partido. «Mejora muchísimo y rápido. Tiene que seguir marcándose estos plazos y no querer aportar desde el primer día porque eso no va a poder ser porque es una categoría nueva para él. Y principalmente haciendo las cosas fáciles», señala el técnico lucentino sobre uno de los mejores jugadores ante Palencia.

La expedición del HLA se desplaza hoy en avión a La Coruña para entrenar en la pista del partido. Los alicantinos afrontan el encuentro ante un rival que se encuentra con dos victorias más y que se ha convertido en uno de los equipos más en forma del campeonato.

Tras estas dos complicadas salidas consecutivas, el HLA Alicante recibirá en el Pedro Ferrándiz al Valladolid. Será el próximo viernes (20.45) en otro encuentro de gran exigencia ante uno de los grandes candidatos al ascenso a la ACB. Después el calendario ya se suaviza hasta final de año para los lucentinos, que ya llevan cinco victorias en su casillero.