Ruba: «Todos los equipos tienen la motivación de ser el primero en ganar al Alcoyano»

El extremo Rubén Sanz «Ruba» se ha referido a la motivación extra con que afrontan los rivales los compromisos contra el Alcoyano, líder destacado del grupo VI e invicto en las 14 jornadas de competición regular. «De lo que tienen ganas los otros equipos es de ser el primero que nos gane este año puesto que llevamos once victorias y tres empates». El burgalés ha comentado asimismo que «es positivo para nosotros ver como los equipos nos tienen respeto y por eso cambian su forma de jugar con hombres más defensivos para hacernos el partido más feo y largo buscando alguna jugada de estrategia o contragolpe para marcar y llevarse los tres puntos».

Con respecto al derbi del próximo domingo (12.00) contra el Eldense ha incidido con que «lo hemos preparado como un partido más. Has sido una semana normal porque tenemos una idea clara de juego». Con todo, Ruba espera un rival «distinto a lo que hemos visto hasta el momento en El Collao, intentando apretar arriba. Hasta el mismo domingo no sabemos qué es lo que van a hacer. Tener todas las semanas once tíos pegados al larguero es un poco pesado».

El delantero pasa por ser el futbolista más desequilibrante del plantel destacando por sus continúas asistencias. Con todo, se le resiste el primer gol con la elástica blanquiazul. «Tengo ganas de marcar y de quitarme esa media presión a nivel personal, que no global. He dispuesto de ocasiones claras y un palo contra el Paterna», ha sentenciado.