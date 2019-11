El Pinoso defiende el liderato

El campo Perfecto Rico acoge nuevamente el partido de la jornada en el grupo XI de Segunda Regional, ya que mañana sábado (16 horas) el Pinoso recibe la visita del Vallada, tercer clasificado en una tabla muy igualada, donde cada jornada se produce alguna sorpresa como la última dispiutada, donde el entonces líder Ontinyent 1931 sucumbió contra pronóstico (1-2) ante el Ayorense.

Eso lo aprovechó el Pinoso y llevó a efecto el "sorpasso" al imponerse con autoridad (0-3) al Promesas de Banyeres, equipo que el pasado 27 de octubre impugnó el duelo ante el Ontinyent (2-0). Sin embargo, el Comité de Competición ha dado la razón a los banyerenses al comprobar que los de El Clariano realizaron cinco cambios en lugar de los cuatro reglamentarios, por lo que el resultado final fue de 0-3 a favor del Promesas de Banyeres. De ese modo, el Pinoso lidera la tabla con 25 puntos, seguido por el Ontinyent con 23 y el Vallada con 22 puntos.

El equipo rojinegro, que entrena Rubén Ortega, cuando se mida al Vallada conocerá el resultado que haya obtenido el Ontinyent 1931, ya que el equipo blanco visita el mismo sábado al Aielo, encuentro fijado para las 12 de la mañana. Sin embargo, los rojinegros no se fían del Vallada y saldrán a no dejarse sorprender al tiempo que no descartan la posibilidad de reforzar la plantilla al ver que tienen opciones de ascender de categoría.