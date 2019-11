El Eldense quiere sorprender al líder

Desde el pasado 1 de septiembre, el Eldense no ha vuelto a cantar victoria fuera del Nuevo Pepico Amat. Su único triunfo a domicilio lo consiguió en la segunda jornada de Liga cuando visitó La Magdalena, donde sorprendió al Novelda en la segunda parte (0-3).

Sin embargo, los azulgranas han hecho méritos suficientes en alguno de sus desplazamientos para haber ganado más encuentros lejos de Elda pero la falta de puntería les pasó factura, aunque la pasada jornada aprovecharon muchas de esas ocasiones ante el colista Benigànim al que golearon sin piedad (6-0).

Esa abultada victoria ha dado más confianza al Eldense de cara a puerta, de ahí que acuda el domingo (12 horas) a El Collao dispuesto a dar la sorpresa y derrotar al líder Alcoyano, que después de 14 jornadas de Liga mantiene la imbatibilidad en el grupo sexto de Tercera División.

El técnico blanquiazul Vicente Parras dispone de todos los jugadores excepto los lesionados David Palopa, Pau Franch y Pablo Carbonell. Por su parte, Santi Rico, entrenador azulgrana que ha visto como se ha marchado al Almoradi Josan Ruiz, no puede contar con los lesionados Álex Roser, Kevin Sanz, Ferrán y Germán Torregrosa.

El encuentro será dirigido por el colegiado castellonense Borja Guijarro Colomer, que el próximo mes cumplirá 27 años, Esta es su tercera temporada en la categoría en la que no ha pitado al Alcoyano al no coincidir en Tercera. No así a los azulgranas, a los que dirigió un partido la pasada campaña ante el Alzira, duelo que acabó con triunfo eldense (1-0).