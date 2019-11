Denis Vulcan acompaña a Eugenio Sánchez y Pepe Ginestar en el Lizarte Team

El ciclista albaterense, de ascendencía rumana, Denis Vulcan acompañará a los también alicantinos Eugenio Sánchez (Calpe) y Pepe Ginestar (Gata de Gorgos) en el equipo élite y sub 23 Lizarte Team. "Denis Vulcan es un ciclista muy completo", define Jon Armendariz, director del conjunto navarro. "Tiene físico de rodador, pero sabe subir. Todavía es muy joven, pero ya cuenta con una experiencia que ningún otro ciclista de la plantilla tiene: correr una temporada completa en profesionales. Eso hará que sea uno de los pilares del equipo para este 2020. Nos fijamos en él cuando era juvenil. Por h o por b no vino como sub23 de primer año, pero no le hemos perdido la pista y estamos muy contentos de haber podido incorporarle ahora".

Vulcan ha lucido durante 2019 el maillot del equipo continental Victoria Palomar Giotti con el que proclamó campeón de Rumanía sub 23. A pesar de sentirse alicantino, desde los tres años reside en Albatera, la normativa le impidió en su día competir con España y lo hace con Rumanía. Después de ser en 2017 el mejor corredor juvenil en el calendario español con el Esetec Cartagena de Jesús Buendía dio el salto como sub 23 con el Escribano Team, antes de recalar en el MsTina Focus como becario al final de la campaña 2018.

Es un ciclista con mucho futuro que ha dado un paso atrás para poder demostrar todo el poderío como ciclista que lleva dentro en una escuadra que sabe pulir como nadie los diamantes en bruto. "He tenido la suerte de poder ver el nivel real del profesionalismo. En el Tour de los Alpes, por ejemplo, compartí pelotón con Chris Froome o Vincenzo Nibali. Y eso me ha aportado un plus de motivación porque me he dado cuenta de que no están tan lejos de mí y ahora confío en que puedo ser ciclista profesional y de los buenos". Considera que su mejor opción para llegar a la élite es el Equipo Lizarte. "Aquí sé que, si ando, llegaré donde me merezca. Tiraré del carro cuando haga falta y también espero hacer resultados buenos para destacar. No obstante, quiero demostrar que estoy para el equipo y que mi prioridad será siempre trabajar junto a mis compañeros".

Vulcan, Sánchez y Soler formarán el trío de corredores alicantinos en el Lizarte Team, filial del el recién creado Kern Pharma profesional. Eugenio Sánchez, ganador de la Vuelta a Castellón 2019, aspira en 2020 a consolidarse como ciclista y poder dar el salto al profesionalismo. Pepe Ginestar tiene como objetivo adaptarse a la nueva categoría y aprender de sus compañeros más veteranos.