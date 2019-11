Sandra Alonso prepara en la nieve de Andorra la temporada 2020

Sandra Alonso está concentrada esta semana en Andorra, más concretamente en Anyós Park, para preparar la temporada 2020 con el que será su equipo, el Casa Dorada Women Cycling. La ciclista torrevejense ha cambiado de maillot después de dos campañas en el Bizkaia Durango con la intención de seguir creciendo. Durante este último ejercicio con la escuadra vasca, Sandra ha brillado tanto en carretera, como en la pista, sin olvidar que se proclamó campeona de España de Maratón BTT en Cazorla y firmó una gran actuación en el Europeo, donde compitió representando a España.

Va a ser una semana sin bicicletas, rodeada de nieve, en la que se busca cohesionar al grupo aprovechando un entorno impresionante. "Nos lo estamos pasando de maravilla. El martes estuvimos andando con raquetas por la nieve, hoy hemos esquiado y el jueves tenemos actividades de orientación", señala Sandra antes de afirmar que "en estos momentos no tengo objetivos claros para la próxima campaña y sólo pienso en trabajar como todas para poder empezar este proyecto de la mejor manera posible".

El equipo que dirige el exciclista Iñigo Cuesta tiene en mente competir en las clásicas de primavera, el Giro, el Tour y la Vuelta. "Todavía no conozco cuál será mi calendario. ¿El Tour? No es una de mis prioridades, pero sí me gustaría correrlo", apunta. La idea del equipo es debutar en la Vuelta a la Comunidad Valenciana el proximo 9 de febrero y en la Vuelta a Castellón, del 28 de ese mes hasta el 1 de marzo.

Plantilla

Sandra Alonso tiene como nuevas compañeras a Enara López, Lydia Iglesias, Cristina Martínez, Margaux Vigor, Josie Talbot, Nadia Quagliotto, Asia Paladin, Alessia Vigilia, Malgorzata Jasinska, Roxabe Fournier, Rachel Neylan y Ainara Elbusto.