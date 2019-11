Pedro Ferrándiz ingresa en el Salón de la Fama español

El entrenador alicantino ingresará en el Salón de la Fama del baloncesto español. Los elegidos formarán parte de la Promoción 2019 con la que se abrirá este proyecto de reconocimiento histórico y serán los protagonistas de una ceremonia de ingreso en los primeros meses del próximo año

Los elegidos son los jugadores Juan Carlos Navarro, Amaya Valdemoro, Juan Antonio San Epifanio Epi, Juan Antonio Corbalán, Emiliano Rodríguez, Fernando Martín (in memoriam), Maribel Lorenzo (in memoriam) y Arvydas Sabonis (internacional); los entrenadores María Planas, Pedro Ferrándiz y Antonio Díaz Miguel (in memoriam), el árbitro Miguel Angel Betancor; el Club Esportiu Laietà, Ramón Trecet, Anselmo López (in memoriam), Andrés Montes (in memoriam) y la ciudad madrileña de Alcobendas . El equipo que ingresa es la selección absoluta femenina de 1993. Sl objetivo de la FEB es «tributar reconocimiento y recuerdo a los más destacados protagonistas».