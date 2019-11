El nuevo equipo femenino alicantino UCI se llamará Vib-Natural Greatness

El equipo femenino alicantino, con sede en Alcoi, Vib-Natural Greatness, competirá durante 2020 en la categoría Continental UCI. Con licencia de Bahrein la gestión de la escuadra corre a cargo de las fundaciones Benicadell y Marcelino Oliver, que ya desarrollaron una gran tarea, la pasada campaña, con el Delikia Ginestar, en su deseo de potenciar al máximo el deporte del pedal entre las mujeres. La idea es la de disputar las mejores pruebas élite y sub 23 del calendario nacional.

Vib es una firma de Bahrein, muy interesada en estar en el mundo del ciclismo, mientras que Natural Greatness, empresa con sede en Aielo de Malferit y dedicada a suministrar comidas para mascotas, ya ha estado ligada al equipo élite y sub 23 ULB Sports. Llevaran las bicicletas polacas Kross y la marca ULB pondrá a disposición de las ciclistas del Vib Natural Greatness sus enormes conocimientos técnicos y su gran experiencia en la confección textil en el deporte, buscando siempre ser un apoyo que facilite a las corredoras ir un paso más allá en su rendimiento deportivo.

En la parte delantera del maillot aparecen las firmas Natural Greatnes, Vib y ULB, además de Bahrain, Alcoi, Costa Blanca y el logo de la UCI. Por detrás, repiten Natural Greatness, Ulb y Vib y pueden verse los anagramas de las fundaciones Marcelino Oliver y Benicadell y las banderas de España y Bahrein. En las mangas, figura DFM y la firma de Ontinyent Joummabags. En el costado, Kross, al igual que en el culotte, donde también aparece de nuevo ULB.

Un grupo muy homogéneo

La plantilla estará compuesta por la iraní Somayeh Yazdani, medalla de bronce en el Campeonato de Asia disputado en Uzbekistán, además de por las iraquís Zahrra Mousad y Hadeer Ahmed. Completan el plantel de corredoras extranjeras la colombiana Jenifer Tatiana y la irlandesa Jenifer Neeman. A ellas hay que unir a las alicantinas Melisa Gómiz y Ana López, además de Marta Romeu y Pilar Jiménez. Nino Oliver, Miguel Tomás y Javier Soler serán los directores de este ambicioso proyecto.

La plantilla para la temporada 2020:

-Zahrra Mousad (Élite) Iraq 28

- Hadeer Ahmed (Élite), Iraq

- Somayeh Yazdani (Élite) Irán 26

- Jennifer Tatiana (Élite) Colombia 23

- Jennifer Neenan (Sub 23) Irlanda 21

- Marta Romeu (Élite) Aldaia

- Melisa Gomiz (Sub 23) Almoradí 18

- Ana López (Sub 23 )San Vicente del Raspeig

- Pilar Jiménez (Sub 23) Albal 17