Madrid y Atlético buscan el billete a los octavos de la Champions ante PSG y Juve

El Real Madrid vivirá una prueba de fuego hoy en el Santiago Bernabéu (21.00 horas) con la visita del poderoso Paris Saint-Germain francés, al que necesita ganar para reforzar del mejor modo posible su buen momento y también para no añadir incertidumbre a su futuro en la Liga de Campeones. El conjunto madridista afronta una gran reválida, en el escenario en el que suele siempre dar un plus, ante un rival que le zarandeó a mediados de septiembre con un demoledor 3-0 pese a no contar con sus principales grandes nombres y que abrió las primeras dudas sobre el proyecto de Zinédine Zidane.

Por su parte, el Atlético de Madrid volverá a jugar esta noche en el Allianz Stadium de Turín (21.00), el escenario de su noche más fatídica durante la pasada temporada, frente a una Juventus tan peligrosa como siempre y que llega con la tranquilidad de tener billete matemático para octavos de final. Tres goles de Cristiano Ronaldo remontaron la última eliminatoria de octavos de final (3-0) y apearon de Europa a un Atlético que había firmado una ilusionante victoria en la ida (2-0). Ocho meses después de aquel encuentro, el equipo colchonero vuelve para afrontar un partido no tan trascendental como aquel. A expensas de recibir al equipo ruso en la última jornada, donde una victoria le valdría pase lo que pase en Turín, el Atlético quiere dar una buena versión.