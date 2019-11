Los españoles avistan los octavos

Los blancos reciben mañana al PSG de Neymar y los rojiblancos viajan a Turín.

La quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones irrumpe cargada de opciones para trece aspirantes, que advierten la posibilidad de sellar con antelación la clasificación para los octavos de final que ya aseguraron el Bayern Múnich, el Juventus y el París Saint Germain.

Los campeones de la Bundesliga, la Serie A y la Ligue 1 hicieron los deberes en la cuarta fecha, antes del parón por los compromisos de las selecciones nacionales y después de un recorrido impecable en el primer tramo del recorrido. A la terna pueden sumarse el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético Madrid, el Valencia, el Tottenham, el Manchester City, el Shakhtar, el Liverpool, el Nápoles, el Borussia Dortmund, el Leipzig, el Lyon y el Chelsea.

El Grupo H es el más igualado. El Chelsea, el Ajax y el Valencia tienen siete puntos. El equipo español recibe al Chelsea. El que gane se clasificará. El equipo holandés, que sale peor parado en triple empate, no puede asegurar su pase pero dará un paso al frente si sale de Lille con los tres puntos

La vuelta de Neymar al estadio Santiago Bernabéu es uno de los alicientes del choque del martes entre el Real Madrid y el París Saint Germain. El conjunto blanco, que logró enderezar su situación en Europa es uno de los que puede conseguir su objetivo y afrontar con sosiego el último encuentro continental. Si el conjunto de Zinedine Zidane gana al cuadro de Thomas Tuchel, que ha ganado todos sus partidos y que es el único que no ha encajado gol alguno, tendrá asegurado un puesto en el cartel de cuartos de final. El París Saint Germain está a un punto de garantizarse el primer lugar del Grupo A. Le sirve al Real Madrid también un empate del Club Brujas en Estambul, ante el Galatasaray, sin opción alguna de avanzar en el torneo.

Una situación similar a la del Real Madrid ha tenido el Tottenham, que va a contemplar el debut europeo como spur de Jose Mourinho. El subcampeón europeo tuvo un arranque dubitativo pero su mejoría prolongará su estancia en el torneo. De hecho, estará entre los dieciséis clasificados si gana en Londres al Olympiacos en un grupo que domina el Bayern, que asegurará su primer lugar si puntúa en Belgrado contra el Estrella Roja. El Manchester City del español Pep Guardiola y el Shakhtar Donetsk avistan también el objetivo. Ambos se miden en el Etihad el martes. El campeón inglés, que se reencontró con el triunfo en la Premier al imponerse al Chelsea, tiene bastante con un empate en esta quinta jornada. Pero el representante ucraniano estará en los octavos si vence al City en Inglaterra. En este Grupo C el Dinamo Zagreb también hace cálculos aunque no puede obtener el pase en esta sesión. Visita al Atalanta, colista y que no conoce la victoria.

Con el Juventus clasificado el Atlético visita Turín en busca del billete a la siguiente fase. El combinado de Maurizio Sarri, ya clasificado, asegurará el primer puesto si saca los tres puntos ante el representante español. El conjunto de Diego Pablo Simeone, que dio un paso atrás después de perder en Leverkusen, necesita la victoria en Italia o que los dos partidos del grupo acaben empatados. Sin embargo, el Bayer visita Moscú necesitado de los tres puntos para mantener sus esperanzas. El Lokomotiv mira más a la tercera plaza que a prolongar su aventura en la Champions.