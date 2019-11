Felipe Orts se "hunde" en la arena de Koksijde

Mathieu van der Poel (Corendon) ha logrado la victoria en la quinta prueba de la Copa del Mundo que se ha disputado en la localidad belga de Koksijde. La holandesa de origen dominicano Ceylin del Carmen Alvarado (Corendon-Circus) fue la mejor en féminas. Felipe Orts terminó en el puesto 26 y Kevin Suárez (Nesta) en la posición 30.

Una vez más Van der Poel dominó con claridad a sus rivales a pesar de que una caída en la salida le retrasó a las últimas posiciones. En su primer paso por meta ya era primero y, de ahí, fue hasta la meta sin dejar opciones a sus rivales. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen Bingoal) fue segundo y Toon Aerts (Telenet Baloise), tercero. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen) sigue líder de la Copa del Mundo.

Felipe Orts no se adaptó al circuito de arena. Ya lo había anunciado en la previa que "es un circuito que históricamente no se me da bien". Es un trazado muy lento, que se adapta a las características de los corredores belgas, en el que el alicantino sufre en exceso. Además, el vilero también se ha visto afectado por el proceso gripal que le impidió entrenar durante la semana. El gasto realizado el sábado, en la prueba de Ambiancecross, en la que fue octavo, le pasó factura. Orts se queda en Bélgica para correr el próximo sábado en Hamme (C2) y el domingo en Mol (C1). "Creo que iba con fuerza, no parecía andar mal, pero cada vez que entraba a los bancos grandes de arena sufría. Intentaba avanzar, pero no podía ir más rápido. No todos los días te salen las cosas bien", comentaba al final de la prueba Orts.

En categoría femenina la victoria ha sido para Ceylin del Carmen Alvarado, por delante de Lucinda Brand y Yara Kastelijn. La española del Nesta, Lucía González ha ocupado el puesto18.

Vania Rico gana en Carlet

La corredora cadete de Tibi, Vania Rico, gana el Ciclocross de Carlet, prueba de la Challenge de la Comunitat Valenciana. La ciclista el Teika UCI Team estaba feliz tras atravesar la línea de meta y comentaba: "He salido segunda y cuando llevábamos media vuelta me he puesto en primer lugar. Poco a poco he ido abriendo espacio sobre mis perseguidoras hasta conseguir el triunfo. He tenido muy buenas sensaciones durante toda la carrera".

En la categoría júnior, los corredores del Teika Marc Cabedo, Jordi Constantino y Joan Hernández han sido segundo, tercero y quinto, respectivamente. Por su parte, Sara Bonillo ha sido segunda en sub 23.

Clasificación élite masculino:

1 VAN DER POEL Mathieu 0:59:58

2 SWEECK Laurens 1:00:23

3 AERTS Toon 1:00:33

4 VAN DER HAAR Lars 1:00:38

5 HERMANS Quinten 1:00:48

6 VAN KESSEL Corne 1:01:00

7 MEISEN Marcel 1:01:03

8 VANTHOURENHOUT Michael 1:01:17

9 MERLIER Tim 1:01:26

10 PIDCOCK Thomas 1:01:31

26 ORTS LLORET Felipe 1:04:31

30 SUAREZ FERNÁNDEZ Kevin 1:04:48