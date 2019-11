Pato pide el apoyo de la afición para conseguir la salvación

La afición del Orihuela volverá a estar el domingo en la Ciudad Deportiva de Paterna para apoyar a su equipo en el partido frente al Valencia Mestalla (12 horas). El autobús que puso a disposición la Peña Frente Eskorpión para facilitar el desplazamiento de los seguidores oriolanos ya ha cubierto todas las plazas, por lo que queda garantizada la presencia de más de medio centenar de aficionados, además de los muchos que también viajarán en sus vehículos particulares para alentar al conjunto oriolano.

Ante ello, el entrenador del Orihuela, José Francisco Grao, Pato, aprovechó ayer para hacer un llamamiento a los seguidores con el fin de que se conviertan en el jugador número 12 y ayuden al equipo a ganar los 13 partidos que hasta final de temporada necesita, según las cuentas del técnico, para lograr la salvación.

«La afición llevó en volandas al equipo el pasado domingo en Los Arcos ante el líder, estuvo fenomenal y cuanto más falta hacía nos hacía, más apretaba. Ese oxígeno y empuje es fundamental porque si no vamos todos de la mano y empujamos todos, el objetivo no se va a poder conseguir», apuntó el preparador oriolano.

Pato tiene claro que para optar a la salvación es necesario ganar 13 encuentros, algo que considera «difícil pero se puede conseguir y lo demostramos el domingo pasado ante uno de los mejores equipos de la categoría como es el Castellón». Al respecto, añade que si su equipo es capaz de hacer eso durante muchas más semanas, «estaríamos más cerca de conseguir el objetivo». Por eso insiste en la necesidad de tener el apoyo de la afición: «Sin él, será imposible llegar al objetivo», agregó.

En representación de la plantilla, el entrenador escorpión se mostró muy agradecido al Frente Eskorpión por su iniciativa de organizar el viaje que permitirá a muchos oriolanos disfrutar mañana del partido en vivo. «La afición es madura y sabe lo difícil que es el ascender a esta categoría, y por eso lo está valorando y se está comportando de diez», opinó Pato.

Si algo tiene claro el plantel amarillo de puertas hacia dentro, es que cada vez que salta al campo, su objetivo es «defender nuestro escudo, defender a nuestra gente e intentar no defraudar a los seguidores. Como mínimo, que no quede por nuestra parte la entrega, el esfuerzo y la dedicación, y después estaremos más o menos acertados». Y eso mismo lo quiere aplicar mañana ante el Valencia Mestalla, que viene de empatar en el Rico Pérez la pasada semana, al que espera doblegar para iniciar el camino de las victorias que necesita de cara a mantenerse en Segunda División B.



Todos pendientes de Chechu

En su segundo partido como entrenador del Orihuela, Pato no podrá repetir alineación y deberá reconstruir una defensa en la que ya introdujo cambios en su debut la jornada anterior. Se verá obligado a ello ante la ausencia por sanción de Maxi, que fue expulsado ante el Castellón, y la recuperación de Badal que se perdió el último encuentro también por sanción. No obstante, esperará hasta el último momento para decidir el equipo titular, ya que dependerá también de si finalmente Chechu Flores estará o no en condiciones de jugar. El exfutbolista del Hércules tiene unas molestias musculares que le han impedido participar con normalidad en los entrenamientos de grupo, pero se espera que pueda llegar en condiciones al choque de mañana.