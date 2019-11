Felipe Orts llama a la puerta de los mejores en Bélgica

En Ambiancecross (C1) ganó el de siempre Mathieu van der Poel (Corendon-Circus), pero en el grupo de los favoritos apareció como uno más Felipe Orts ante la sorpresa de la parroquia belga que ve como el corredor español ya se codea con la élite de este deporte. El alicantino terminó octavo demostrando su potencial, en la previa a la cita de Koksijde de la Copa del Mundo, que se disputa mañana. Yara Kastelijn (777.be) fue la mejor femenina, por delante de la campeona del mundo Sanne Cant (IKO Crelan) y de Laura Verdonschot (Pauwels Sauzen).

Mathieu van der Poel suma y sigue. Una victoria más en su palmarés. Tim Merlier (Creafin) y Quinten Hermans (Telenet Baloise Lions) le han acompañado en el podio. Destacar la actuación del vilero Felipe Orts. El líder del Tekia UCI Team tuvo una gran salida y pudo estar siempre con el grupo de los elegidos, incluso luchando por el sexto puesto con dos "monstruos" como Aerts y Aeernouts. Se le vio con piernas para algo más, pero al final le faltó fuelle ya que durante la semana ha estado resfriado y con fiebre. Careció del ritmo necesario para conseguir todavía un mejor resultado, aunque tuvo capacidad para dejar boquiabiertos a todos los entendidos de ciclocross. Cada carrera que pasa Felipe Orts está más cerca de la élite y su margen de mejora todavía es muy grande. "He salido genial. Me ha costado seguir un poco ese ritmo de los de adelante, pero he cogido un buen grupo y me he sentido competitivo toda la carrera", apuntaba Orts tras la prueba.

En la Copa del Mundo y en Carlet

Felipe Orts (Teika UCI Team) correrá el domingo una nueva prueba de la Copa del Mundo. En esta ocasión participará en el famoso Duinencross de Koksijde, prueba que se disputa desde 1996. Mathieu van der Poel ha sido el ganador de las dos últimas ediciones. Orts confía en meterse en el Top 10. "Es un circuito difícil, que no se me ha dado mal históricamente. Hay que afrontarlo con tranquilidad. No descarto estar entre los mejores. Con esa intención saldremos", asegura el líder del Teika UCI Team, contento tras su carrera del sábado, en la que se ha visto al lado de los mejores.

El resto del equipo Teika UCI Team, salvó Gonzalo Inguanzo que sigue recuperándose de su lesión en la espalda, estará el domingo en el XVIII Ciclocross Ciutat de Carlet, Memorial Javi Bou. Sara Bonillo y Vania Rico competirán en sub 23 y cadetes, respectivamente, mientra Jordi Constantino, Marc Cabedo y Joan Hernández lo harán con los júniors.

Clasificación élite-sub 23 masculina de la Ambiancecross:

1 VAN DER POEL Mathieu Corendon – Circus

2 MERLIER Tim Creafin – Fristads

3 HERMANS Quinten Telenet Baloise Lions

4 PIDCOCK Thomas Trinity Racing

5 SWEECK Diether Pauwels Sauzen – Bingoal

6 AERTS Toon Telenet Baloise Lions

7 AERNOUTS Jim Telenet Baloise Lions

8 ORTS LLORET Felipe Teika UCI Teamn

9 VANTHOURENHOUT Michael Pauwels Sauzen – Bingoal

10 SOETE Daan Pauwels Sauzen – Bingoal