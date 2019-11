Alejandro Gómiz y Martín Gil viven su kilómetro cero en el Caja Rural-RGA amateur

Los ciclistas alicantinos Alejandro Gómiz y Martín Gil viven este fin de semana su particular kilómetro cero en el equipo Caja Rural-Seguros RGA élite y sub 23. Los excorredores de Mutua Levante Alé y Giménez Ganga Primoti afrontan su primera concentración de la pretemporada en Madrid con los que van a ser sus nuevos compañeros la próxima campaña. Los chicos del filial del conjunto continental navarro se ven las caras el sábado y el domingo para planificar y organizar un curso 2020 que comienza con las pruebas de esfuerzo en la Universidad Europea de Madrid, entidad que colaborará con los cajeros en este nuevo curso y que realizará un estudio a sus ciclistas durante todo el año.

Alejandro Gómiz llega a la escuadra verde después de cuatro temporadas luciendo el maillot del Mutua Levante. En 2015 se proclamó campeón de España júnior y dio el salto a la categoría sub 23 de la mano del conjunto alcoyano. Gómiz sube un peldaño en su trayectoria después de una campaña 2019 en la que según sus palabras "he evolucionado mucho". A su juicio "este paso supone una motivación extra para seguir creciendo". Entiende el ciclista almoradidense que "al competir con un filial de un equipo profesional siempre trabajas con el objetivo de conseguir una plaza en el conjunto superior. Además, estoy muy a gusto con el bloque, tanto de técnicos como de corredores, que es lo primordial para conseguir buenos resultados".

Gómiz sabe que tiene que ir paso a paso y para "2020 me marco llegar bien a febrero, pero principalmente a la Copa de España. Y, en la época de vueltas, me gustaría hacer Navarra y Salamanca".

Su compañero, el sajeño Martín Gil, debuta en la categoría sub 23, después de dos años en la júnior con el Giménez Ganga. "Caja Rural es una gran oportunidad para continuar con mi formación, ya que es uno de los grandes. A la vez, que lo tomo como un reto ya que soy consciente de que habrá que estar a la altura de las exigencias tanto de la categoría como de la misma escuadra". En 2019 ganó la primera prueba Copa de España por selecciones, Trofeo Federación, en Sax, delante de sus paisanos. Ha destacado en la categoría júnior con un total de siete puestos de honor.

PLANTILLA AMATEUR | CAJA RURAL-SEGUROS RGA

Miguel Ángel Ballesteros | 2º Élite | Murcia - Nuevo

Oier Ibarguren | 1º Élite | Guipuzcoa - Nuevo

Sergio Hernández | 1º Élite | Ávila - Nuevo

Alejandro Gómiz | 1º Élite | Almoradí - Nuevo

Mikel Mújika | 4º Sub23 | Guipuzcoa - Nuevo

Alberto Serrano | 4º Sub23 | Madrid - Nuevo

Steven Haro | 4º Sub23 | Ecuador - Nuevo

Dorian Foulon | 4° Sub23 | Francia

Pau Llaneras | 3º Sub23 | Mallorca

Andoni López de Abetxuco | 3º Sub23 | Álava

Alfonso Pla | 3º Sub23 | Valencia

Alvaro García | 3º Sub23 | Cantabria - Nuevo

Carlos García | 3º Sub23 | Madrid - Nuevo

Fernando Islas | 3º Sub23 | México - Nuevo

Josu Echeverría | 2º Sub23 | Navarra

Jokin Murguialday | 2º Sub23 | Álava

Diogo Barbosa | 2º Sub23 | Portugal

Arnau Fonollosa | 2º Sub23 | Barcelona - Nuevo

Juan Antonio Velázquez Rubio | 1º Sub23 | Málaga - Nuevo

Alejandro Franco | 1º Sub23 | Valladolid - Nuevo

Julen Arriolabengoa | 1º Sub23 | Álava - Nuevo

Raúl López | 1º Sub23 | Zaragoza - Nuevo

Daniel Morales | 1º Sub23 | México - Nuevo

Pablo García | 1º Sub23 | Madrid - Nuevo

Martín Gil | 1º Sub23 | Sax - Nuevo