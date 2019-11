El HLA no puede con un gran Palencia (93-84)

El HLA no pudo dar la sorpresa en Palencia y cayó ante un rival que fue muy superior tras el descanso con los espectaculares Jasaitis y Dani Rodríguez. Los lucentinos acusaron el flojísimo partido de Fall, sus numeroses errores y la gran diferencia en el rebote entre ambos equipos. Esta vez Pitts no pudo ser el salvador del equipo, muy bien defendido por el Palencia. Los alicantinos sufren de esta forma su quinta derrota de la temporada en un flojo encuentro.

El duelo arrancó con gran intensidad entre los dos mejores equipos en ataque de la competición. Y así lo demostraron con un festival de puntos durante una mitad marcada por la igualdad. El HLA no pudo frenar a Larsen y Jasaitis, autor del triple sobre la bocina que llevó al Palencia a una ventaja de cuatro puntos al descanso. Por parte del conjunto lucentino, Mendiola (14 de valoración al final del segundo cuarto) sostuvo al HLA en el juego interior ante el mal inicio de Fall. Pitts, como siempre, llevó de cabeza al Palencia junto a Schmidt, convertido en una amenaza. La principal diferencia en los primeros 20 minutos estuvo en el rebote. Los palentinos capturaron 12 por 7 del HLA al descanso. Se echaban en falta los rebotes de un desconocido Fall. Pese a ello, ambos equipos disputaron un choque igualado, incluso el conjunto de Rivero fue por delante en varios tramos del segundo cuarto. Los cuatro triples de Jasaitis hicieron daño pero no acabaron con la vida del HLA, que supo sobreponerse para llegar al tercer cuarto con todas las posibilidades de dar la sopresa en Palencia.

No arrancó bien el equipo alicantino el tercer cuarto y los palentinos fueron tomando carrerilla hacia la victoria. Excelentes minutos de Dani Rodríguez que pone un preocupante 61-49 en el marcador. Rivero para el juego en busca de la reacción pero los locales estaban enchufados. Un parcial de 0-7 con un gran Schmidt devuelve la esperanza al HLA (64-58) para llegar al definitivo cuarto con 67-60 y todo por decidir. Pero la tónica en los últimos diez minutos fue la misma. Demasiados errores para poder competir ante un Palencia mucho más consistente que dejó a los lucentinos sin ninguna posibilidad de remontar.

El equipo de Rivero acusó el mal partido de Bamba Fall ante un rival que aspira claramente al ascenso. El HLA lo intentó hasta el final pero sin fortuna. Un dato relevante, el Palencia acabó con 36 rebotes por 20 del equipo alicantino.