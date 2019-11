Felipe Orts sueña con hacer algo grande en Bélgica

Felipe Orts (Teika UCI Team) disputará el domingo una nueva prueba de la Copa del Mundo. En esta ocasión participará en el famoso Duinencross de Koksijde, prueba que disputa desde 1996. La carrera belga cuenta con un circuito muy característico que combina la arena con ascenso y descensos increíblemente empinados. La técnica de los corredores es clave a la hora de sortear dichas dificultades. Mathieu van der Poel ha sido el ganador de las dos últimas ediciones. Orts confía en meterse en el Top 10. "Es un circuito difícil, que no se me ha dado muy bien históricamente. Hay que afrontarlo con tranquilidad. No descarto estar entre los mejores. Con esa intención saldremos", asegura el líder del Teika UCI Team

El vilero también estará presente el sábado en la Ambiancecross (C1). "Es un trazado nuevo, made in belga, nuevo para mí. Pienso que puede ser bueno para mí ¿por qué no aspirar a un buen puesto?". Felipe Orts lleva una buena campaña y llega con buenas piernas a este fin de semana. Dos clásicas pruebas belgas en el camino que afronta el corredor alicantino ilusionado y con ganas de dar lo mejor de sí mismo. Felipe Orts, después de ser quinto en Suiza y de coliderar la EKZ CrossTour, junto a Dieter Vanthourenhout, tras ser tercero en Hittnau, confía en hacer un gran papel.

El resto del equipo Teika UCI Team, salvó Gonzalo Inguanzo que sigue recuperándose de su lesión en la espalda, estará el domingo en el XVIII Ciclocross Ciutat de Carlet, Memorial Javi Bou. Sara Bonillo y Vania Rico competirán en sub 23 y cadetes, respectivamente, mientra que Jordi Constantino, Marc Cabedo y Joan Hernández lo harán con los júniors.