Raúl Rico da el salto al W52 FC Porto

El ciclista alicantino Raúl Rico correrá la próxima campaña en el equipo Continental W52 FC Porto. El de Castalla debutó la pasada campaña como profesional en el Vito-Feirense-Pnb, que dirige Joaquim Andrade, tras varias temporadas en el Mutua Levante de la categoría élite y sub 23. De esta forma, Rico vio cumplido uno de los objetivos principales de 2019, que era poder terminar la campaña y firmar un contrato en profesionales para el 2020. A los primeros meses de la pasada temporada pudo dar el salto antes de lo previsto. Llevaba desde 2005 compitiendo y pudo hacer su sueño realidad. "Mi paso a profesional fue debido a la Fundación Benicadell y al Club Ciclista Sax. Me hicieron crecer como ciclista y persona", reconocía el corredor en su día. Ahora, siente que ha aprovechado su estancia en el Vito-Feirense-Pnb ya que su fichaje por el W52 deja bien claro que su progresión va por el buen camino. Ha sabido aprovechar su oportunidad para ponerse galones en el ciclismo portugués. "Significa mucho para mí, es otro paso hacia delante en mi carrera después de mi primera temporada como profesional", afirma Rico antes de reconocer que "es un orgullo formar parte de este gran equipo".

De cara al futuro más próximo tiene marcados en rojo sus objetivos para la próxima campaña. El primero y principal estará encaminado "a ayudar al equipo a conseguir victorias, me gusta trabajar para mis compañeros ya que el beneficio grupal es fundamental". No obstante, "si algún día me dan libertad intentaré aprovecharla". Esta orgulloso de tener al lado en el W52 FC Porto a "grandes compañeros de equipo como Veloso, Alarcón, Vinhas, João Rodrigues o Samuel Caldeira, de los que intentaré aprender de ellos y de su experiencia".

Dos alicantinos en la plantilla del W52 FC Porto para la temporada 2020

Fichajes: Amaro Antunes (CCC/World Tour), Raúl Rico (Vito-Feirense), José Mendes (Sporting-Tavira).

Siguen en la plantilla: João Rodrigues, Raúl Alarcón, Gustavo Veloso, Ricardo Mestre, Edgar Pinto, Daniel Mestre, Samuel Caldeira, Rui Vinhas, Francisco Campos, Jorge Magalhães e Tiago Ferreira.

Salidas: António Carvalho (Efapel), Joaquim Silva (Miranda-Mortágua), Ángel Sánchez (Miranda-Mortágua), César Fonte (?) y Rafael Reis (?).