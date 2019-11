"Me sorprende cuánto anima la afición del Lucentum"

El alero del HLA Alicante cedido por el Joventut Pep Busquets ha expresado este martes su sorpresa por la gran respuesta de la afición lucentina y su creciente respaldo en esta temporada de regreso a la LEB Oro.



El jugador catalán, de 20 años y 1,97 de estatura, debutó con el conjunto alicantino el pasado viernes en el Pabellón Pedro Ferrándiz en la paliza al Oviedo (90-54) en la novena jornada de Liga.

"Me hablaron muy bien de la afición de Alicante, pero no me esperaba tanta gente y que estuviera todo el partido animando. Para mí es un puntazo", ha dicho tras el entrenamiento.

Tras dos semanas de adaptación con su nuevo equipo, Busquets se siente más integrado cada día en la dinámica de trabajo del entrenador Pedro Rivero y agradece el apoyo de sus nuevos compañeros. "Semana a semana supongo que iré mejorando conforme conozca al equipo, cuáles son sus puntos fuertes para ayudar al máximo".

El presidente del HLA Alicante Toni Gallego y Pep Busquets en la presentación del alero. Pilar Cortés



"Estoy muy contento e ilusionado con el equipo por haber tenido minutos ante el Oviedo y qué mejor manera de debutar que ganando un partido por más de 30 puntos. Me sentí muy cómodo", ha añadido.

Con todo, el alero tirador reconoce que es infrecuente ganar por una diferencia tan amplia en la LEB Oro. "No suele pasar ganar tan fácil y eso te ayuda a tener un plus de confianza. Ese partido demuestra lo que es capaz de hacer el equipo".

"También es cierto que jugamos en casa y la gente en Alicante apoya mucho. Siempre es más fácil jugar así y a ver si podemos alargar esta racha", ha agregado.

El calendario se complica ahora para el HLA Alicante, que visita este viernes (21.00) en la décima jornada al Chocolates Trapa Palencia, tercer clasificado con siete victorias, dos más que los alicantinos, sextos en la tabla. "Es un partido difícil, pero tal y como está el equipo podemos ir a Palencia y traernos una victoria".