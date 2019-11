Rivero: «Somos de los mejores de la LEB Oro al contrataque»

Al técnico del HLA Alicante Pedro Rivero le dejó más que satisfecho la victoria holgada firmada en la noche del viernes ante el Oviedo por 90-54, que sitúa al cuadro lucentino en la zona alta de la LEB Oro y fortifica el Centro de Tecnificación. El preparador segoviano destacó «la energía» puesta por sus jugadores y valoró que «todos» sumaran en la estadística.

«Acabamos el partido con 52 rebotes y 20 asistencias, una barbaridad. Anotaron todos y los que salían del banquillo lo hacían con la misma energía o incluso superior a los que ya estaban en pista. Por eso nos distanciamos tan pronto en el marcador, la verdad es que estoy muy contento», asegura Rivero, quien quiso matizar sus palabras tras la derrota de la semana pasada en Castellón, cuando lanzó un mensaje duro a sus jugadores. «Mis jugadores se dejan la piel siempre, de eso no tengo dudas, pero en Castellón hubo algunas fases del partido en que el rival quiso más que nosotros y eso es lo que me molestó. Lo hablé con ellos, lo entrenamos y no hay problema», explica.

El técnico del HLA Alicante, con un balance de cinco victorias y cuatro derrotas, considera que su equipo «es de los mejores de la LEB Oro al contrataque» porque tiene jugadores con «físico y talento». Por último, Rivero valora muy positivamente la reciente incorporación del alero Pep Busquets, cedido por el Joventut, y que el viernes debutó ante el Oviedo con tres puntos, cuatro rebotes y ocho de valoración. «Pep es joven, tiene mucha ambición, quiere vivir de esto, y al venir de un grande como el Joventut tiene unos componentes tácticos que nos van a hacer mejores a todos. Ahora somos más agresivos con un jugador más», concluyó Rivero.

Por su parte, Javi Rodríguez, técnico del Oviedo y exbase ACB en equipos como el Breogán, Manresa o Fuenlabrada, se mostró muy contundente contra sus jugadores por la imagen ofrecida en el Pedro Ferrándiz. «El resumen del partido es muy sencillo. El HLA quiso, nosotros no; puso energía, nosotros no; tuvo actitud y lucha, nosotros no; supo cómo jugar y quienes eran sus referentes, nosotros no. Es inaceptable dar esta imagen, debemos cambiar muchas cosas porque por este camino no vamos a ningún lado», señaló Javi Rodríguez. El Oviedo está en la parte baja de la clasificación al haber ganado dos partidos y perdido siete. Por su parte, el HLA visita el viernes (21.00) al Palencia, uno de los favoritos por el ascenso.