Bordalás explota: "Hay mucho caradura"

El alicantino José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este domingo en rueda de prensa, después de empatar 0-0 ante Osasuna, que muchos clubes esconden "sus miserias" detrás de su equipo, al que siempre acusan de ser duro y de jugar con perder tiempo y hacer interrupciones. Al técnico alicantino no le gustaron las declaraciones de Jagoba Arrasate antes del encuentro, en las que dijo que en el Coliseum Alfonso Pérez apenas se jugaba al fútbol y sacó datos del partido a relucir para demostrar su opinión.

"Antes de valorar el partido quiero comentar algo que creo que es importante. Ha llegado el momento de hacerlo. Estas son las estadísticas de "Media Coach": Interrupciones del Getafe 15, del rival 37. Remates a puerta 14 contra 4 y cinco a 1 entre los tres palos", afirmó. "Digo esto porque el técnico rival decía que en el Coliseum apenas se jugaba. Nos atribuían a nosotros lo que hace ellos. Oier (jugador de Osasuna) dice que el Getafe plantea los partidos trabados, cuando han sido ellos los que lo han planteado así. No lo voy a permitir más. El comodín de muchos equipos y técnicos es el Getafe y Bordalás. Si no se ha visto un gran partido es por culpa de que el rival ha venido a empatar a cero. Es tener poca vergüenza atribuirnos a nosotros lo que hacen ellos", añadió.

Cuestionado por si ha hablado con Arrasate y por qué cree que su equipo tiene la fama de duro, respondió que felicitó al técnico de Osasuna después del choque sin intercambiar palabra y dejó claro que nunca habla del juego de los rivales para justificarse. "El Getafe y Bordalás son el comodín de todos. Llevo cuatro años así en el Getafe. Sus miserias las esconden detrás del Getafe y quien hace eso es un caradura. No lo voy a permitir. Respeto a todos los entrenadores, pero Bordalás es el comodín de algunos", manifestó.

Para Bordalás, "el vaso hoy rebosó" y declaró que la situación que él está viviendo no "sucedería " en un club grande. "Ellos vienen a hacer esos partidos trabados, no el Getafe que sale a jugar al fútbol y a ganar". Respecto al partido, dijo que el Getafe "entró bien" y volvió a insistir en que no salió a empatar como Osasuna porque sus hombres siempre van a ganar "jueguen donde jueguen".

"Solo hubo un equipo que quiso ir a por el partido y fue el Getafe. Como vinieron a empatar estaban por detrás del balón y muy juntos. Hubo hasta 37 interrupciones, no había visto cosa igual, pero es el Getafe el que hace los partidos trabados. Tenemos la etiqueta de ser el que traba los partidos siendo el equipo más valiente del campeonato. Al final nos vamos con un punto y felicito a los chicos", concluyó.