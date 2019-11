Busquets: "Vengo a Alicante a crecer, mi nivel ahora es LEB Oro"

El alero Pep Busquets, nuevo refuerzo del HLA Alicante cedido por el Joventut de Badalona, ha destacado este jueves en su presentación oficial que su llegada al Lucentum era la mejor opción "para disponer de minutos y seguir progresando".

El joven jugador catalán, de 20 años y 1,97 de estatura, ya está a disposición del entrenador Pedro Rivero, que puede contar con él para la visita este viernes (21.00) al TAU Castelló.

"Estoy muy contento de llegar a Alicante; hablé con la Penya de cuál sería mi mejor opción para disponer de más minutos y elegimos entre todos el HLA", ha destacado Busquets en el Pabellón Pedro Ferrándiz. "De momento todo va genial; me han tratado muy bien y mi adaptación está siendo muy fácil".

Considerado como uno de los mayores valores de la cantera del Joventut, el alero catalán reconoce que su buena relación con el pívot lucentino Alejandro Galán también influyó en su decisión.

"Sí que hablé con Alejandro y es una de las razones por las que me decidí por Alicante. Me habló muy bien del equipo, de la ciudad y de todo; y tengo muy buena relación con él", indicó.

La Fundación Lucentum ya contactó el pasado verano con Busquets para incorporarlo a comienzos de temporada, pero la lesión en el Joventut de John Dawson retuvo en Badalona al alero los tres últimos meses para ayudar al equipo catalán.

"Alicante está haciendo las cosas muy bien en los últimos años y me dijeron que aquí podría disponer de minutos; hablé con el entrenador, que me habló el equipo y me pareció muy bien", ha explicado el jugador sobre las razones que le llevaron a decantarse por el HLA.

"La Penya también está enterada de cómo se trabaja en Alicante y todo fueron buenas referencias; fue muy fácil la decisión", ha añadido.

A la hora de definirse técnicamente, Busquets destaca que ha mejorado mucho físicamente en los últimos años; en defensa y en el rebote. "Creo que soy un buen tirador, capaz de penetrar hacia adentro", precisa.

Y sobre sus modelos, mantiene que se fija en lo que hacen los tiradores que juegan en su posición. "No tengo un referente concreto en especial. Me fijo en aquellos con los que entreno. Hasta ahora tenía por encima a Xavi López e intentaba aprender de él; y también de John Dawson, aunque se lesionó".

Por último, el alero catalán rechaza que dejar la ACB para militar en LEB Oro sea "un paso atrás" en su carrera. "Ahora mismo mi nivel tiene que estar aquí, en LEB Oro. Tenemos que ser honestos, trabajar duro en esta categoría, lo mejor posible y si después llega la opción de jugar en ACB, pues mejor que mejor, pero si estás en ACB y no puedes contar con minutos, lo que debes hacer es adaptarte a lo que necesitas para mejorar y progresar y al final acabar llegando adonde pueda".