Lazos amarillos en La Catedral

El revuelo político que vive Cataluña en estos últimos días llegó hasta Alicante el pasado sábado, concretamente hasta La Catedral, la cancha de balonmano del Colegio Agustinos, uno de los grandes referentes de este deporte en la provincia.

Allí, en el partido correspondiente a la División de Honor Plata, el Gavà visitaba al conjunto tricolor y no desaprovechó la oportunidad de protestar contra la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los políticos catalanes implicados en el «procés». Las jugadoras visitantes portaban lazos amarillos en el pelo, que causaron malestar en el seno del CD Agustinos.

Precisamente las jugadoras del club colegial llevaban en el pelo lazos rosas en homenaje a la lucha contra el cáncer de mama, cuyo día mundial fue el sábado. Al descanso, una vez advertidos del detalle del Gavà, la directiva del CD Agustinos sugirió al club catalán que no hiciera política en un acto deportivo y se los quitara, petición que el equipo rival aceptó con relativa cordialidad.

De hecho, la directiva tricolor se plantó y amenazó con no reanudar el partido en la segunda parte si las jugadoras catalanas no se quitaban sus cintas de color amarillo y de reivindicación político-judicial. «Es de reconocer el gesto de la directiva colegial de pedir que no se mezclen política y deporte, así como la decisión del Gavà de retirar de buen grado sus lazos para evitar una tensión innecesaria», explicaron fuentes federativas.

Tras la finalización del encuentro, que terminó con victoria del Gavà por 22-24, el CD Agustinos publicó un comunicado expresando lo sucedido: «El CD Agustinos se solidariza con el día del cáncer de mama. Ofrece lazos rosas. El Hándbol Gavá sale con lazos rosas y amarillos. Agustinos se niega a seguir jugando si no se apoyaba exclusivamente al cáncer. La lucha contra el cáncer de mama y el deporte está por encima de la política».

La notificación del club colegial tuvo su réplica en las redes sociales por parte de varias jugadoras del Gavá. «Triste, muy triste el momento en el que nos hacen quitarnos el lazo amarillo que llevábamos las jugadoras del Gavà en el inicio de la segunda parte. ¿Hasta qué punto debemos llegar con la no democracia? Lamentable, Agustinos». Éste fue uno de los tuits de Laia Andrade, una de las jugadoras del rival.

Segunda protesta

El Agustinos femenino de División de Plata volvió a ser testigo de una protesta política por Cataluña, al igual que sucediera con otro equipo alicantino, el Balonmano Benidorm, que hubo de jugar en Bordils un partido de Copa del Rey la pasada semana. Allí el conjunto catalán decidió protestar durante el primer minuto de juego y se plantó, mientras que los benidormenses se dedicaron durante ese tiempo a pasarse el balón entre ellos sin buscar la portería rival, detalle que fue aplaudido por el público y los jugadores del Bordils.