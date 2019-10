Panenka deja a La Nucía a mitad de remontada en Tarragona (2-1)

La Nucía sufrió su tercera derrota de la temporada en su visita al Nàstic de Tarragona, uno de los «gallitos» de la categoría que no había iniciado la competición con buen pie. Un pésimo inicio de choque, con dos goles encajados en el primer cuarto de hora, y un penalti fallado por Fofo que hubiese supuesto la igualada condenaron a los hombres de César Ferrando a volverse de vacío de su visita a tierras catalanas.

El veterano preparador valenciano sorprendió en el once inicial dando galones a Agüero y Cedric, titulares por primera vez este curso, pero el comienzo no pudo ser peor. El Nàstic, que no ganaba en casa desde mayo, salió con la idea clara de poner fin a su mala racha y empezar a sacar la cabeza de la zona baja de la tabla. A los cuatro minutos, Bonilla lanzó con veneno una falta lateral desde la derecha que Juanan peinó a su propia portería.

Todo fue a peor para La Nucía en los instantes siguientes. Los alicantinos se vieron desbordados y Fornés evitó el 2-0 en un mano a mano con Habran. En el segundo asalto entre los mismos contendientes la suerte cambió de bando. El meta desvió en primera instancia un remate desde la frontal, pero el rechazo le cayó a Habran, que esta vez pudo festejar la diana y doblar la ventaja para los suyos.

La dinámica del partido empezó a cambiar en el último cuarto de hora del primer acto, especialmente a partir del golazo de Agüero, que sirvió para recortar distancias e ilusionar a La Nucía con la remontada. El joven atacante recibió en el perfil izquierdo un pase de Miñano, condujo el balón hasta la frontal del área y se sacó de la chistera un derechazo a la escuadra contraria, imparable para Bernabé.

Al volver del paso por vestuarios llegó la jugada clave del choque. El colegiado señaló pena máxima por un derribo de Bonilla a Juanan y Fofo quiso lucir su clase, pero pecó de exceso de confianza. Bernabé le aguantó bien, Fofo no lo vio y su intento de emular a Panenka quedó en una copia barata de mercadillo. La acción abrió el choque y en los siguientes compases las dos escuadras tuvieron opciones para marcar en las botas de Neftalí, Pol Ballesteros y Cedric.

La lluvia acompañó al desenlace del choque y se llevó por el sumidero la calma que había mostrado La Nucía durante tres cuartas partes del duelo. Los alicantinos se precipitaron en el tramo final y apenas lograron generar ocasiones ante un Nàstic que aguantó bien el dominio de la posesión de los de Ferrando y dejó los tres puntos en el Nou Estadi.