Muere Coco, el gran capitán que llevaba la alegría a La Vila

La Vila llora el fallecimiento de su capitán. Tras siete temporadas consecutivas defendiendo los colores del primer equipo no pudo superar su partido más difícil

La Vila todavía no acaba de encajar la noticia. Bruno René «Coco» Villalba, el capitán del equipo de rugby que milita en la División de Honor B, falleció en la madrugada del miércoles al jueves.



Coco, argentino de 34 años y con dos hijos, había alcanzado la estabilidad en La Vila, donde esta temporada ejercía de capitán del equipo. El rugby lo era casi todo en su vida, un deporte que le provocaba una sonrisa casi continua en su rostro.



Cumplía su séptima temporada consecutiva en el conjunto vilero en un año que tenía claro que debía servir para devolver al equipo a la máxima categoría. Y luchó. y tanto que luchó. Hasta el último momento.



De hecho, jugó la pasada semana su último partido con La Vila pese a notar cada vez más molestias. Coco las achacaba al rugby y a los golpes que recibía en el campo. «Estaba acostumbrado al dolor, como muchos de los jugadores después de los partidos», señala Falu, director de la academia sub'18 y sub'16 de La Vila y entrenador los últimos años del primer equipo.



El fallecimiento de Coco ha conmocionado al Rugby La Vila. Siete temporadas han servido para conocer a un deportista entregado a su pasión. Llegó a España hace 15 años para militar en Les Abelles y en el Alcobendas antes de fichar por La Vila en la temporada 2012-13, un año después de que el equipo vilero se proclamase campeón de liga. Fueron los mejores años y Coco llegaba a un equipo donde fue recibido con los brazos abiertos.





Coco Villalba, en un partido de La Vila contra El Salvador

Lamentamos comunicar que nuestro querido compañero Bruno René Villalba "Coco" ha fallecido esta madrugada. Nuestro profundo pésame a familiares y amigos. Un momento muy duro para la familia de Rugby La Vila. Cuando tengamos horarios tanatorio y funeral, los publicaremos. DEP Coco pic.twitter.com/i11SsYrHVB — Club Rugby La Vila (@crlavila) October 17, 2019

Familia de @crlavila

Hemos despertado recibiendo enorme dolor la trágica noticia de la muerte de Bruno Villalba, Coco dejó muchos amigos a su paso por @lesabellesrc

Hacernos partícipes de los actos funerarios, para poder acompañaros, así como a sus familia y amigos.

?????? pic.twitter.com/g2GvXrECcx — C.P. Les Abelles (@lesabellesrc) October 17, 2019

Falu: «Estamos destrozados, era una persona muy querida»

para que sus familiares viajen desde Argentina una vez que han podido recaudar el dinero necesario para ello.por la Federación Española de Rugby como consecuencia del fallecimiento del jugador argentino, que también había militado en Les Abelles dejando un gran recuerdo.Además, la federación territorial ha aceptado la petición de suspensión del partido de Primera territorial entre el Inter y La Vila y ha pedido a todos los clubes de la Comunitat Valenciana que se guarde un minuto de silencio en memoria del jugador en los partidos oficiales que se disputen este fin de semana.Además, el Ayuntamiento de Villajoyosa ha decretado que en los partidos de todos los deportes en La Vila de este fin de semana se guarde un minuto de silencio., fundador del club vilero, no acaba de creerse la noticia . «Es difícil creerse que una persona como Coco ya no esté con nosotros, era una persona tremendamente fuerte que ni siquiera tenía fiebre», señala el expresidente del conjunto vilero, que elogia la calidad humana del jugador.«Es un palo muy duro, era uno de los pilares del equipo y una pieza clave en el vestuario. Era una persona de gran dinamismo que siempre te contagiaba su sonrisa», señala Dávila.Por supuesto que Coco Villalba tendrá su merecidoy en el que sus hijos eran más que queridos. La entidad, con el permiso de sus familiares, prepararán un recuerdo muy especial en el encuentro de la próxima semana en El Pantano ante el San Cugat.Por el momento el club ha suspendido los entrenamientos porque los jugadores no están en condiciones de regresar al césped tras la inesperada noticia. El mundo del rugby está con La Vila.Hernán Quirelli, «Falu», conocía como pocos a Coco Villalba. De hecho, fue su entrenador durante los últimos años y con el que tenía una gran confianza. El director de la academia de La Vila sub'18 y sub'16 tardó en reaccionar al conocer la noticia del fallecimiento.«Estamos destrozados,, señala Falu, que destacaba que hasta hace poco Coco «llevaba una vida completamente normal». «Tenía molestias, pero como estos jugadores están acostumbrados al dolor, no le dimos la menor importancia y lo achacábamos al rugby», explica el técnico.«Todavía no podemos creernos que ya no esté con nosotros. Queremos hacerle un gran homenaje en el próximo partido con el permiso de su familia», añade Falu, que ahora vive la actualidad del primer equipo desde un segundo plano, más centrado en la cantera para sacar jugadores que puedan ser incorporados al primer equipo. Falu trata de asimilar la fatal noticia.