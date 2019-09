Felipe Orts: Mejores sensaciones que resultados

Eli Iserbyt se impuso el domingo en Waterloo, Estados Unidos, en la segunda prueba puntuable de la Copa del Mundo de ciclocross, con diez ciclistas belgas entre los 12 primeros. Felipe Orts ocupó el puesto diecinueve en una carrera en la que tenía piernas para estar entre los diez primeros. Las averías le jugaron una mala pasada en su última prueba de las cinco que ha disputado en Estados Unidos. Iserbyt se alzó con el triunfo final con más de un minuto de ventaja sobre Toon Aerts y Michael Vanthourenhout.

Felipe Orts regresa para La Vila con un sabor agridulce porque las sensaciones son muy buenas, salvo en la carrera de Iowa, que inauguraba la Copa del Mundo y en la que no se encontró bien, pero los resultados no han acompañado como se ha merecido, aunque haya subido al podio en dos ocasiones como tercero.

La última muestra de ese desajuste lo vivió el alicantino en la carrera del domingo en Waterloo, en la que tuvo que hacer frente a numerosas averías que truncaron estar con los mejores de la clasificación. Cada vez que remontaba algo pasaba (rotura de maneta, de cambio,...) que hacía que fuera hacia atrás otra vez y que le tocara remontar. Lo mismo le sucedió en la primera carrera C2 de Iowa, en la que un pinchazo le privó de subir a lo más alto del podio y se tuvo que conformar con la tercera plaza. Una serie de adversidades, propias de este deporte, que el corredor alicantino confía en que vayan remitiendo a medida que la temporada vaya avanzando.

No obstante, el ciclista del Teika UCI Team, regresa a España contento porque ha podido comprobar que el nivel de forma en este principio de competición es el que quería de cara a los retos que tiene delante en las próxima semanas y meses.

Pruebas disputadas en USA

13/09/ 2019 : Jingle Cross-Iowa (USA-C2).

1. Lander Loockx

2. Steve Chainsel

3. Felipe Orts

14/09/ 2019: Iowa City (USA-Copa del Mundo)

1. Eli Iserbyt

2. Toon Aerts

3. Daan Soete

29. Felipe Orts

15/09/ 2019 : Jingle Cross-Iowa (USA-C1)

1. Gianni Vermeersch

2. Vicent Baestaens

3. Jim Aernouts

7. Felipe Orts

20/09/ 2019 : Trek Cup-Waterloo (USA-C2)

1. Laurens Sweeck

2. Nicolás Cleppe

3. Felipe Orts

22/09/ 2019: Waterloo (USA-Copa del Mundo)

1. Eli Iserbyt

2. Toon Aerts

3. Michael Vanthourenhout

19. Felipe Orts

Regreso a casa

Felipe Orts, una vez en casa, volverá a competir el próximo día 6 de octubre en Suiza en el EKZ Cross-Tous en Aigle. El día 12, aprovechando que esta en casa, participarà en el CX La Vila, y el 20, y la siguiente, en Berna, en una nueva prueba de la Copa del Mundo.

El Teika entra en acción

El resto del equipo Teika UCI Team, que sustituye al Delikia-Ginestar de la pasada campaña, se estrena en L'Enova el 6 de octubre. Ese día también correrá en Cartes/Corrales de Buelna. La escuadra alcoyana está formada por los sub 23 Gonzalo Iguanzo y Edgar Teno; los juveniles Jordi Constantino, Marc Cabedo y Joan Hernández. A todos ellos se podría unir Vania Rico.