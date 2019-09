La selección de Valverde ya pedalea por Alicante

La Selección Española Élite de ciclismo que disputará el próximo domingo, 29 de septiembre, el Campeonato del Mundo 2019 en el condado de Yorkshire (Reino Unido), ya pedalea por carreteras de Alicante. La escuadra nacional que lidera el actual maillot "arcoíris" Alejandro Valverde se encuentra concentrada en el hotel Bonalba de Mutxamel hasta el día 26. Junto al murciano se encuentran Imanol Erviti (Movistar), José Joaquín Rojas (Movistar), Marc Soler (Movistar), Ion Izagirre (Astana), Gorka Izagirre (Astana), Luis León Sánchez (Astana), Jonathan Castroviejo (Ineos) e Iván García Cortina (Bahrain-Merida). La temporada pasada se juntaron en Sierra Nevada y en esta ocasión se ha optado por la provincia de Alicante con el fin de ultimar su participación alejados del mundanal ruido. Además, luego se tomará un vuelo directo a Leeds, ciudad que se encuentra muy cerca de Yorskhire. Los componentes de la selección española de ciclismo tienen previsto viajar el jueves a tierras británicas para empezar a reconocer el circuito en el que este domingo se disputará el Campeonato del Mundo de ruta y Valverde defiende el maillot de campeón. No se quiere repetir lo del año pasado. España, concentrada en Granada, llegó tarde a Barajas, lo que provocó que no pudiera coger el avión que tenía previsto para viajar a Munich. Desde ahí iba a tomar un último vuelo para llegar hasta Innsbruck. Ese retraso obligó a selección a viajar el viernes y se perdieron horas de entrenamiento en la ciudad austriaca. Pese a ello, todo terminó bien y Valverde logró el título mundial.

Ayuso ya está en Yorkshire

El ciclista alicantino Juan Ayuso, que competirá en el Mundial con el combinado nacional en la categoría júnior, viajó el sábado a Yorkshire, donde competirá en la prueba en línea sobre un recorrido exigente. El campeón de España está ilusionado con hacer algo grande. Competirá el jueves por la mañana. Sus compañeros Carlos Rodríguez, Irati Puigdefábregas, Naia Amondarain y Fernando Tercero serán los cuatro representantes de la Selección España en la cronos juniors del lunes. Las chicas serán las más madrugadoras y se enfrentarán al reloj a partir de las 11:10 h. de la mañana (10:10 h. en Yorkshire); mientras que los chicos lo harán a las 13:10 h. (14:10 h. en Yorkshire).

La baja de Denis Vulcan

El que no estará en el Mundial sub 23 será el albaterense Denis Vulcan. No ha terminado de disputar las últimas clásicas italianas por unas molestias que le van a impedir participar en la prueba mundialista representando a Rumanía.

TABLA DE RETRANSMISIONES DEL MUNDIAL

Lunes 23 de septiembre

CRI junior femenina / Eurosport 1 y Teledeporte – 11:00 h (directo)

CRI junior masculina / Eurosport 1 – 14:40 h (directo) / Teledeporte – 17:00 h (diferido)

Martes 24 de septiembre

CRI Sub23 masculina / Eurosport 1 – 11:00 h / Teledeporte – 00:10 h (diferido)

CRI Élite femenina / Eurosport 1 y Teledeporte – 15:35 h (directo)

Miércoles 25 de septiembre

CRI Élite masculina / Eurosport 1 – 14:00 h (directo) / Teledeporte – 15:15 h (directo)

Jueves 26 de septiembre

Prueba en línea junior masculina / Eurosport 1 – 13:10 h (directo) / Teledeporte – Por definir

Viernes 27 de septiembre

Prueba en línea junior femenina / Eurosport 1 – 9:30 h (directo) / Teledeporte – por definir

Prueba en línea sub23 masculina / Eurosport 1 – 15:00 h (directo) / Teledeporte – por definir

Sábado 28 de septiembre

Prueba en línea Élite femenina / Eurosport 1 – 12:30 h (directo) / Teledeporte – por definir

Domingo 29 de septiembre

Prueba en línea Élite masculina / Eurosport 1 – 9:30 h (directo) / Teledeporte – por definir