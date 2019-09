Sandra Alonso, coleccionista de medallas

Sandra Alonso, que contaba a lo largo de su trayectoria con multitud de medallas en el Campeonato de España de Pista en categorías inferiores, consiguió el viernes en el velódromo Luis Puis el título absoluto, a pesar de ser aún sub 23, en la modalidad de Persecución individual en la que se mostró como la más fuerte con claridad ofreciendo un registro de 3'53"274 en la final que le dio el oro por delante de Ziortza Isasi, que se colgó la plata, y de Aroa Gorostiza, que fue tercera. Ya había conseguido subir a lo más alto del podio en dicha modalidad en 2017 en el Nacional que se disputó en Mallorca.

La torrevejense también ha logrado en los Campeonatos de España de ciclismo en pista élite y sub 23 una medalla de plata, en Persecución por equipos, acompañada de las también alicantinas Melisa Gómiz y Amparo Chapa, además de con Mireia Orengo. A esa dos preseas hay que sumar otros tres bronces, en 500 metros, Puntuación y en Madison junto a su amiga Melisa. "La verdad es que me han salido unos campeonatos mejor de lo que pensaba. Ser campeona de España en Persecución fue impresionante, pero ha sido muy bonito compartir podio con Melisa, que es como muy hermana", apunta Sandra Alonso.

Otras medallas

La almoradidense Melisa Gómiz regresa de los nacionales con una medalla de plata (Persecución por equipos) y una de bronce en Madison. "Esta última me ha hecho mucha ilusión", recuerda la ciclista alicantina. Además, la vilera Amparo Chapa sumó la de plata en Persecución por equipos.

En la categoría masculina, Josué Gómez formando pareja con Óscar Pelegrí sumó una de bronce. "Esperaba más ya que no he ido bien hasta el domingo", insistía el ibense. Lamentar la caída de Alejandro Gómiz en la prueba de Madison masculina. Formaba pareja con Raúl Granados y "el corredor que iba delante se ha caído, no lo he podido esquivar y me he pegado un buen golpe". El almoradidense se ha visto obligado a pasar por el Hospital IMED de Burjasot. "Al final no tengo nada roto y todo ha quedado en chapa y pintura. Me dolía el hombro, pero podía haber sido más grave, aunque estoy maltrecho. Empecé la temporada con una caída y la termino por el suelo. Cosas del ciclismo", asumía Alejandro, que ha puesto el punto y final a la temporada 2019.