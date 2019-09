Gran final del Costa Blanca Golf Tour en La Finca

El campo la Finca Golf & Spa Resort, de la localidad de Algorfa, acogió los días 14 y el 15 de septiembre la gran final del Costa Blanca Golf Tour, circuito que pretende dar a conocer la Costa Blanca como destino de golf y que ha visitado distintos campos de la geografía española.

A dos jornadas bajo la modalidad Individual Stableford, los campeones y subcampeones de cada una de las pruebas disputadas (en 1ª y 2ª categoría), lucharon por la victoria y por el ansiado premio: un billete al Masters de Augusta 2020.

Gonzalo Pedrera acabó por imponerse en primera categoría. Con 36 puntos en la primera jornada, a dos del liderato, y con opciones de victoria, el golfista salía en la partida estelar del domingo. Vuelta muy sólida y con muy pocos errores, como él definió, que acabó por otorgarle la victoria. Con 41 puntos en la última ronda, Pedrera fue un muro infranqueables para sus rivales, con una renta de seis sobre el segundo clasificado, Álvaro García.

En segunda categoría, el triunfo fue para Rafael Crespo. Con 40 puntos en la jornada del sábado, el sevillano se encaramó a la primera posición, liderando la clasificación en solitario. Vuelta más discreta la del domingo, con 37 puntos, que le fue suficiente para superar a sus contrincantes.

El torneo paralelo, disputado por golfistas invitados por la organización, vio a Francisco Pedrera adjudicarse la primera posición. Con un total de 79 puntos, Pedrera se hacía con la victoria y conseguía un billete al Open Británico.

La gota fría que azotó la provincia de Alicante dos días antes no fue un problema para La Finca, que supo contrarrestar los efectos del agua y presentar un campo en muy buenas condiciones. Gonzalo Pedrera, propietario y gerente de La Finca Golf & Spa Resort, reconocía el «gran trabajo» del equipo encargado de preparar y mantener las instalaciones.

Con la entrega de premios, presidida por Andrés M. Torrubia, presidente de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana, y dirigida por Hugo Costa, de la organización del torneo, concluía un emocionante fin de semana de golf y un circuito que ha dejado muy buenas sensaciones entre sus participantes.

Gonzalo Pedrera se ha mostrado «muy contento» con el premio y con su juego. «Todavía no me hago a la idea del premio que me llevo. Es un sueño poder disfrutar del Masters de Augusta en el mismo campo». Y agradecía la Diputación de Alicante y a la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana su labor.