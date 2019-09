El Atlético se encomienda al Metropolitano para la reacción ante el Celta

El Atlético de Madrid aspira a mostrar una reacción tras la derrota de la pasada jornada ante la Real Sociedad en San Sebastián (2-0), encomendado a su solidez en el Wanda Metropolitano donde no pierde desde febrero, ante un Celta que viene dolido tras caer en casa ante el Granada (0-2). Desposeído del liderato tras caer en el renombrado Reale Arena (Anoeta), pero reforzado al ser capaz de igualar un 0-2 adverso ante el Juventus de Turín italiano en la Liga de Campeones (2-2), el Atlético afronta el retorno a LaLiga Santander con la necesidad de un triunfo que vuelva a ponerle en la buena dirección liguera.

Para ello no hay mejor refugio que el Metropolitano, donde no conoce la derrota en partido oficial desde el derbi madrileño del pasado febrero (1-3 ante el Real Madrid), tras el cual ha encadenado once partidos con nueve victorias y dos empates, el último el de 'Champions'.