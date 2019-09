El triunfo se resiste en casa

No hay manera de que el Elche gane en el Martínez Valero y le dé una alegría a sus aficionados en su estadio. El conjunto de Pacheta continúa sin aprobar su asignatura pendiente en casa y, por tercer partido consecutivo, no pudo conseguir la victoria. Ayer tuvo una buena oportunidad de sumar los tres puntos y situarse en puestos de «play-off» de ascenso, pero el Tenerife empató de forma justa y dejó a los franjiverdes con la miel en los labios.

El choque pudo caer de cualquier lado. Los ilicitanos salieron bien al partido y se adelantaron a los siete minutos con un gol de Yacine Qasmi tras un saque de esquina. Los canarios llevaron el peso del juego en la mayoría de los 90 minutos, porque es un equipo al que le gusta avanzar alrededor del balón. Y en el inicio de la segunda parte Borja Lasso empató. Tras ese golpe parecía que el choque estaba más del lado visitante. Pero los franjiverde tuvieron un buen arreón final en el que, con más con corazón que juego, también se hicieron acreedores del triunfo.

Además, hubo una jugada polémica que pudo ser determinante. En el minuto 74, en un saque de esquina de Fidel, el balón lo repelió con la mano Carlos Ruiz y desvió la trayectoria del esférico cuando Manuel Sánchez estaba completamente solo para rematar a gol. Tocaba visionar el VAR. La jugada generaba muchas dudas a los colegiados porque con la nueva normativa las manos dentro del área son penalti, independientemente de la voluntariedad. Los trencillas tardaron mucho en tomar la decisión y parecía que iban a señalar el punto fatídico. Sin embargo decidieron que el juego continuase ante la protesta de toda la grada del Martínez Valero.

Buen comienzo

La afición del Elche se las prometía felices tras el tempranero gol inicial de Yacine y ver como los ilicitanos mostraron la misma intensidad y el mismo orden en defensa que el pasado domingo en Oviedo. El Tenerife, a pesar de tener el dominio, no asustaba. Incluso, Gonzalo Villar, en una jugada entrando desde segunda línea; y posteriormente tres disparos consecutivos, tras una buena contra de Iván Sánchez y Yacine; pudieron poner el marcador más en franquicia para los franjiverdes.

El que más y el que menos ya se imaginaba a su equipo en plazas de promoción de ascenso. Encima hasta la fortuna favorecía cuando en el ocaso del primer periodo cuando Álex Muñoz remató con el hombro y el balón lo repelió el poste. Al descanso, los aplausos eran lógicos por la victoria momentanea que parecía que iba a romper el gafe del arranque liguero como local.

Pero en el inicio de la segundo tiempo las cosas comenzaron a torcerse. En el minuto 54, Borja Lasso, libre de marca, aprovechó un corner cerrado lanzado por Luis Milla para empatar el partido y llevar la decepción al graderío.

El golpe lo acusó el Elche y los chicharreros dispusieron de otros dos saques de esquinas, prácticamente consecutivos, en los que Ramón Folch repelió la pelota evitando males mayores.

Al equipo de Pacheta se le notaba cansado y al menor golpe podía hundirse. En esos momentos, hasta el empate era bueno.

El Tenerife controlaba el balón a su antojo y los ilicitanos solo dieron señales de vida en otro buen balón de cabeza de Yacine sobre Fidel, en el que el onubense fue frenado por un defensor visitante cuando se plantaba solo ante el meta visitante Ortolà.

Un nuevo susto provocó el silencio en la grada. En el minuto 70, Borja Lasso remató de cabeza al poste. Se temía lo peor.

Pero este Elche tiene mucho orgullo y Pacheta acertó dando entrada a Manuel Sánchez para reforzar y tener más presencia en el centro del campo por un Gonzalo Villar voluntarioso, pero demasiado tierno. Antes, Josan había entrado por un desaparecido Iván Sánchez, que no termina de arrancar en la presente Liga.

A base de impulsos y arréones, más que de juego, los franjiverdes recuperaron el dominio y se plantaron en campo contrario con continuas llegadas al área rival. En uno de los varios saques de esquina de que dispusieron los franjiverdes, llegó la jugada polémica que ni el árbitro, ni el VAR quisieron señalar penalti y que provocó el enorme enfado de Pacheta al final del encuentro. La repetición de la jugada es meridianamente clara y, con el reglamento en la mano, no deja la menor duda.

El árbitro de Zaragoza

Ni Iglesias Villanueva en el campo, ni Areces Franco, en el VAR, consideraron que era pena máxima. Curiosamente, Areces Franco, el árbitro del partido que el Elche disputó en el estadio de La Romareda de Zaragoza, que no señaló penalti en la entrada de Andoni López a Luis Suárez en el minuto 88 y que, tras consultar las imágenes de televisión, sí que sancionó a los ilicitanos, era quien estaba en el VAR. Ayer pudo haber compensado el castigo de la capital maña, pero no quiso en una acción que según la nueva normativa es mano y pena máxima.

Arrebato final

La interrupción durante unos minutos del juego y la decepción por no señalar penalti, enarbolaron a los aficionados franjiverdes que empujaron a sus jugadores en un arrebato final en el que, también, pudieron llevarse la victoria. Fidel y Josan percutieron por las bandas y crearon varias jugadas de peligro, aunque sus centros no encontraron rematador. Nino no acertó después de un saque de esquina en el que Ortolà se comió el balón.

Pacheta se jugó la última baza de Claudio Medina por un desfondado Yacine Qasmi, que ya no podía más.

El Tenerife, que había dado más sensanción de poder llevarse el partido en la mayor parte del encuentro, terminó pidiendo la hora y achicando en defensa como pudo ante un Elche que se dejó hasta el último gramo de fuerza en el campo.

Al final, reparto de puntos, que es lo más justo viendo el global del encuentro porque ninguno de los dos equipos mereció salir derrotado y tuvieron la victoria a su alcance durante varias fases del encuentro.

Una igualada que deja un sabor agridulce en la parroquia franjiverde porque primero saboreó el triunfo durante muchos minutos, luego vio el partido perdido y, al final, pudieron ganarlo. Fue una sensación distinta a la derrota frente al Fuenlabrada, que fue justa y merecida; y al empate contra el Lugo, en el que la falta de acierto condenó al Elche.

Los tres puntos sumados el pasado domingo en Oviedo sirven de colchón a este resultado frente a un buen rival que hace muy pocos días había ganado en Albacete, por 0-4. La Liga avanza y el encuentro de ayer debe servir para seguir aprendiendo y continuar creciendo.