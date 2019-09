Sandra Alonso, campeona de España de Persecución

La ciclista torrevejense Sandra Alonso se ha proclamado campeona de España de Persecución en la primera jornada de los Campeonatos de España de Pista Élite y Sub 23 que se disputan en el velódromo Luis Puig desde el viernes hasta el domingo. Ziortza Isasi ha sido segunda y Aroa Gorostiza. Alonso, a pesar de sub 23, ha sido la mejor todas.

Sandra también se ha colgado el bronce en Puntuación. Sólo ha sido superada por Irene Usabiaga y Laura Rodríguez. El trabajo del equipo de la Comunitat Valenciana ha sido importante en esta última presea. Melisa Gómiz ha estado perfecta a la hora de llevar a su compañera y amiga hasta el podio, al igual que el de Amparo Chapa y Mireia Orengo. "Estoy muy contenta por las medallas. Venía en busca del oro en élite en persecución y ha salido bien. Al final vengo en buena forma y he podido también entrar en el podio de puntuación. Espero que las buenas sensaciones sigan durante el fin de semana y que no se quede en estas dos medallas", comentaba la corredora torrevejense mientras saboreaba la oro

En la prueba de puntuación hombres (40 kilómetros) Óscar Pelegrí ha conseguido el bronce para el equipo autonómico valenciano gracias al apoyo de los alicantinos Josué Gómez y Alejandro Gómiz. Albert Torres ha sido el campeón y Eloy Teruel se ha llevado la plata.