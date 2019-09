Felipe Orts tiene un mal día en la oficina

"Mal no, malísimo día el que he tenido en la prueba de la Copa del Mundo de Iowa". Así se expresaba Felipe Orts (Teika UCI Team) una vez finalizada la primera carrera de la World Cup en la que Eli Iserbyt fue el vencedor. El vilero, que afrontaba la carrera muy ilusionado, después de haber sido tercero unas horas antes en la Jingle Cross, confesaba sin tapujos que "sin duda ha sido una de las peores carreras que recuerdo". A su juicio, "me encontré completamente vacío, torpe y fuera de carrera". No obstante, prefería mirar hacia adelante consciente de que "esto es así y ahora sólo podemos pensar en recuperar bien. Esto sólo ha hecho nada más que empezar". Orts desea dar las gracias "a todos por los ánimos que estoy recibiendo" antes de dejar claro que "hay que darle la vuelta al asunto".

Su entrenador Jordi Reñé tampoco andaba con rodeos y calificaba el puesto 29 de Felipe Orts en la prueba y su actuación de "mal resultado" antes de ponerle el calificativo de "pésima". A continuación, entonaba el mea culpa confesando que "cuando las cosas no salen bien no hay que esconderse. Este año pagamos la novatada y fue un error competir con tan solo 15 horas de recuperación antes de una prueba de la Copa del Mundo. Anotado en la libretita y a seguir remando". Destacar el puesto 15 del otro español en la prueba, Kevin Suárez, del equipo Nesta.

Felipe Orts tratará de hacer borrón y cuenta nueva. La gira americana continúa. Hoy disputa una nueva prueba en Iowa, C1. Los días 20 y 22 tenía previsto correr en Waterloo, una competición C2 y en otra de la Copa del Mundo, respectivamente. Con la experiencia de este fin de semana podría no estar en la primera para centrarse en la segunda.

Calendario de Felipe Orts en USA

13/09/ 2019 : Jingle Cross-Iowa (USA-C2).

Clasificación. 1. Lander Loockx

2. Steve Chainsel

3. Felipe Orts

14/09/ 2019: Iowa City (USA-Copa del Mundo)

1. Eli Iserbyt

2. Toon Aerts

3. Daan Soete

29. Felipe Orts

15/09/ 2019 : Jingle Cross-Iowa (USA-C1)

20/09/ 2019 : Trek Cup-Waterloo (USA-C2)

22/09/ 2019: Waterloo (USA-Copa del Mundo)