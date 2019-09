«Ningún pulso de Messi al Barça»

«Las interpretaciones son libres, pero a nosotros nos interesan más la verdades», explica Josep Vives, portavoz culé.

El Barcelona, por medio de su portavoz, Josep Vives, no considera que las declaraciones de Leo Messi a Sport supongan ningún pulso a la entidad, ya que considera que la entrevista se encaja dentro de «la normalidad más absoluta».

«No vemos, en absoluto, un pulso de Messi al club por esta entrevista. La entrevista, en general, es positiva. Expresa unas opiniones argumentadas y respetuosas», dijo Vives durante la presentación del Observatori Blaugrana, una macroencuesta con socios y aficionados de la entidad.

El portavoz del club blaugrana insistió en que no cree que con sus declaraciones Messi haya mostrado ningún tipo de desconfianza hacia el club: «Las interpretaciones son libres, pero a nosotros nos interesa más la verdad que la interpretación».

Y tampoco considera que se haya abierto «una brecha» en la relación entre el club y el jugador a raíz de estas declaraciones. «Es una entrevista que se encaja en la normalidad más absoluta. No hay ninguna brecha entre Messi y el club, él hace valoraciones interesantes», aseguró. Y al respecto, Vives comentó que cuando Messi asegura que desconoce si el Barça hizo todo lo posible para el regreso de Neymar, lo hace desde el desconocimiento de la negociación.

«También dice que el PSG pone muy difícil el acuerdo. La realidad es que el club hizo lo posible, tal y como lo explicó el presidente (Josep Maria Bartomeu), y al final no se pudo hacer», indicó Vives.

Por todo ello, Vives recomendó interpretar «las frases enteras» y no quedarse con la parte interesada. «Si se toma todo lo que dice Messi, queda claro que no existe esa desconfianza», aseguró. En cuanto a la vuelta de Neymar, el portavoz se remitió a las declaraciones de Bartomeu en el sentido de que hay que seguir trabajando y no descarta que en el futuro se pueda producir.

Preguntado sobre si el club y el entorno de Neymar han negociado la posibilidad de retirar una doble demanda, que se verá el 27 de septiembre, en un juzgado de Barcelona, a cuenta de la prima de fichaje de la última renovación del brasileño, Vives no quiso realizar ningún comentario: «No toca ahora hablar de esto, porque si no, perjudicaríamos los hechos».

«Messi está poniéndose la camiseta del Barça arrapada al cuerpo y con las exigencias de los socios. Lo que expresa él lo hace todo el mundo. Queremos estar aquí, ser del Barça, nos apasiona pero queremos ganar», concluyó Vives sobre la polémica suscitada por la entrevista de Sport a Messi.

Luis Suárez, sin el alta médica



Los internacionales Nelson Semedo, Antoine Griezmann, Clement Lenglet y Arthur Melo se reincorporaron este jueves a los entrenamientos del primer equipo del Barcelona, tras regresar de las concentraciones con sus respectivas selecciones.

A dos días para el partido de LaLiga Santander que el equipo azulgrana disputará en el Camp Nou ante el Valencia, el técnico Ernesto Valverde contó con los cuatro internacionales que faltaban para incorporarse a la disciplina del primer equipo.

Una de las novedades fue la presencia del uruguayo Luis Suárez que, después de que el pasado miércoles realizara parte del entrenamiento, completó la sesión al mismo ritmo que sus compañeros, si bien todavía no goza del alta médica de la dolencia muscular que arrastra. No saltó, en cambio, al césped de la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí Lionel Messi, que sigue recuperándose de la lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. El argentino no estará a disposición de Valverde en el próximo partido liguero, según él mismo confirmó en una entrevista concedida al diario Sport.

El resto de jugadores disponibles del primer equipo se ejercitaron con normalidad junto a los jugadores del filial Iñaki Peña y Carles Pérez, así como el bisauguineano Ansu Fati.

Celades llega al Camp Nou con un Valencia convulso



Albert Celades, nuevo entrenador del Valencia tras la destitución de Marcelino García Toral, debutará mañana (21.00 horas, Camp Nou) al frente del equipo a domicilio ante el Barcelona con la intención de continuar con la buena racha de sus antecesores en el cargo que en la mayoría de los casos puntuaó en su estreno. Sin embargo, la salida precipitada de Marcelino y la llegada de Celades cuestiona la capacidad de un equipo al que el asturiano había hecho campeón de Copa a finales del curso pasado.