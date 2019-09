Más de un centenar de partidos de fútbol amateur, en vilo por el temporal

El fútbol este fin de semana en Alicante se mantiene a la espera del cielo. Más de un centenar de encuentros quedan en suspense hasta que las respectivas federaciones (Española y Valenciana) decidan este mediodía. Sobre la mesa, la jornada de Tercera División (donde compiten ocho equipos de la provincia), de Preferente, de Primera y Segunda Regional y de juveniles y cadetes.

Además, la duda recae con más fuerza sobre Orihuela, el municipio más azotado por la gota fría. Ahí debe jugar el conjunto escorpión ante el filial del Levante el domingo a las 18.30 horas, pero Los Arcos permanece anegado. El club está tramitando la suspensión del partido porque no cree conveniente disputar un acto lúdico con la ciudad destrozada. "No hay ánimos", desvelan desde el seno de la entidad. El club no ha entrenado y ha comunicado a los futbolistas que viven fuera que no vayan a Orihuela.

La Nucía, por su parte, ha entrenado con normalidad. Al igual que el Hércules, ambos de Segunda División, como el equipo de la Vega Baja. En teoría ninguno de los dos partidos corren peligro de suspensión. En Tercera hay más dudas, aunque no hay ninguna confirmación oficial.



Fútbol regional

En Preferente, 23 equipos de la provincia esperan resolución para disputar la cuarta jornada. Varios de ellos, de localidades muy afectadas por la gota fría, como el Orihuela B, el Almoradí o el Callosa de Segura. De igual manera se encuentra la Primera y Segunda Regional, que este fin de semana tenían previsto comenzar la competición. Las ligas Nacional y Preferente de juveniles (27 partidos), la autonómica cadete (9) y la autonómica infantil (9) también esperan resolución.