El Pinoso clama contra la Federación Valenciana

La directiva del Pinoso clama contra la Federación Valenciana de Fútbol al obligarle a recorrer más de 2.200 kilómetros para competir en el grupo XI de Segunda Regional ​con mayoría de desplazamientos a la provincia de Valencia y el consiguiente gasto en autobuses.

El club presidido por Salvador Jover realiza encajes de bolillos para perfilar la temporada: "Estamos convenciendo a los jugadores para poder contar con ellos, ya que cada quince días perderán un domingo completo y encima sin cobrar porque somos un equipo modesto".

La Liga arranca el sábado para el Pinoso, que a las 13 horas partirá a la localidad valenciana de Aielo de Malferit​ para jugar a las cuatro de la tarde, recorriendo más de 200 kilómetros, entre ida y vuelta, para disputar un partido de Segunda Regional, por lo que el conjunto rojinegro no regresará a Pinoso hasta las 20 horas.

La entidad pinosera se ha dirigido a los estamentos federativos solicitando el cambio de grupo: "Estamos molestos por el trato recibido. No nos hacen caso ni nos contestan. Durante los dos últimos días no vivimos porque hay futbolistas que al no vivir de esto no quieren jugar en ese grupo por los desplazamientos lejanos que debemos realizar", afirma Jover.

Los desplazamientos más cercanos que debe efectuar el Pinoso son a Novelda y Elda, el resto de los viajes son a las poblaciones valencianas de Aielo de Malferit, Albaida, Ontinyent, Fuente la Higuera, Vallada, Bocairent, Ayora y Agullent, así como a otras poblaciones alicantinas como Ibi, Biar, Beniarrés y dos visitas a Banyeres de Mariola.

Cabe recordar que la localidad de Pinoso se encuentra al oeste de la provincia alicantina por lo que es la última población de la Comunidad Valenciana, ya que limita con la provincia de Murcia. En ese sentido, el club rojinegro esperaba haber sido encuadrado en el grupo XIII del sur de Alicante o bien en el XIV de la Vega Baja.