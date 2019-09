Felipe Orts inicia su aventura en Estados Unidos

Felipe Orts ya está en Estados Unidos donde este fin de semana estará participando en la The Jingle Cross Iowa, el viernes; en la prueba de la Copa del Mundo de Iowa, el sábado; y en otra prueba C1 de la misma localidad. Seguidamente, los días 20 y 22 competirá en Waterloo, una competición C2 y en otra competición de la Copa del Mundo, respectivamente. El vilero afronta su tercera temporada en la categoría élite del ciclocross bajo el paraguas de la estructura del nuevo Teika UCI Team, que sustituye al Delikia Ginestar, llega ilusionada a la aventura americana tras una buena pretemporada practicando ciclismo de carretera ganando etapas en la Vuelta a Salamanca y en la Volta a la Provincia de Valencia. Antes del parón también sumó a su palmarés el Trofeo Santa Quiteria y la cronoescalada al Castillo de Cúellar. "La verdad es que me venia encontrando bien en los entrenamientos y las carreras han confirmado que estoy un poco por encima de otros años al menos a estas alturas", reconoce Orts antes de confesar que "ganar siempre es un plus para darte cuenta que estás trabajando en el buen camino".

El corredor alicantino está llamado no sólo a revolucionar el ciclocross a nivel nacional, que domina sin problemas, sino también a codearse con los mejores del mundo de la especialidad. Jordi Reñé, que encara su séptima campaña como preparador de Felipe Orts, afirma que el objetivo de la temporada 2019-2020 "es subir un peldaño más". Es decir, "buscar una continuidad alrededor del top 15 de la Copa del Mundo y el ansiado top 10 en Europeo y Mundial".

El propio Felipe confiesa que "en estos momentos es dificil saber dónde podemos estar porque todo el mundo busca superar a los rivales directo, pero creo que con la referencia del año pasado todo lo que sea mejorar un poquitín sera satisfactorio. Subir un peldaño. Estamos donde queriamos y seguimos caminando firmes hacia los objetivos".

La tarea no es sencilla porque el listón cada campaña está más alto, como insiste Reñé, "su margen de mejora es todavía grande". Después de adaptarse durante su primer año en la categoría élite, dejó claro en el segundo que ha venido para quedarse entre los mejores. Su mejor resultado en la Copa del Mundo, durante la última campaña, lo consiguió en Berna. Un octavo puesto. "El objetivo este año era lograr meternos en un top10 y lo conseguimos en la tercera prueba puntuable", apuntaba en su día Orts a la hora de hacer el balance de la campaña 2018-2019. Luego supo mantener el nivel en Europa hasta terminar en el puesto 14 en el ranking UCI y alcanzar una duodécima plaza en el Mundial absoluto de Bogense. Fue sexto en Leven; y undécimo en Bredene. También destacó en Baal (14), Oostmalle (15) y Namur (22).Volvió a ganar en Japón, más concretamente en Utsunomiya, prueba en la que terminó primero después de ganar un día y ser segundo el otro. Ya el año pasado también asombró a los japoneses con su nivel.

En el panorama nacional demostró ser el más fuerte. Conquistó en Pontevedra el título nacional, que se le escapó la pasada temporada, y se vistió con el maillot rojigualdo. Además, volvió a adjudicarse la Copa de España. Logró las victorias en los ciclocross de Énova, Ametzaga, Vic, Abadiño, Marín y Llodio.

Planificación

Tras su periplo por tierras americanas, Felipe Orts debutará el 6 de octubre en Suiza, en el Cross Tour de Aigle (C1). A continuación, el 20, estará en Berna en la prueba de la Copa del Mundo. Dos días más tarde, el 22, correrá en Woerden, la Kiremko Nacht Van Woerden. Sus primeras carreras previstas en España serán el Ciclocross de Llodio, el 26, y el Elorrioko Basqueland Ziklokrosa, el 27.

Calendario de Felipe Orts en USA

13/09/ 2019 : Jingle Cross-Iowa (USA-C2)

14-9-2019: Iowa City (USA-Copa del Mundo)

15/09/ 2019 : Jingle Cross-Iowa (USA-C1)

20/09/ 2019 : Trek Cup-Waterloo (USA-C2)

22/9/2019: Waterloo (USA-Copa del Mundo)