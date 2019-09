El Elche recupera a Laura Hernández para la visita a Barakaldo

Por fin el Club Balonmano Elche recibe una buena noticias. Después de la plaga de lesiones que está sufriendo el equipo ilicitano, su entrenador, Joaquín Rocamora, recupera a la internacional Laura Hernández, que ha estado cinco meses lesionada de la rótula de su rodilla.

La jugadora ilicitana, que es una de las principales lanzadoras del conjunto franjiverde, va a entrar en la convocatoria para el encuentro que el Elche va a disputar este sábado, a partir de las seis de la tarde, en el Polideportivo Lasesarre de Barakaldo, frente al Zuazo. No obstante, la lateral izquierda, lógicamente, todavía no se encuentra al 100%.



A pesar de la vuelta de Laura Hernández, Joaquín Rocamora sigue con los mismos problemas de la semana pasada en cuanto al número de bajas, realmente jugadoras de pista disponibles tiene las mismas. La parte positiva es que Laura Hernández entra en la convocatoria y la negativa es que Ivet Musons no estará. Laura no está en condiciones óptimas para jugar, pero su incorporación hará grupo ya que es muy importante dentro de él. Esta semana de entrenamientos ha sido buena, normal. El equipo ilicitano está trabajando bien y de forma concienzuda ya que conoce los problemas que suele tener contra Zuazo Barakaldo y porque es consciente de que, con las bajas que arrastran, necesita estar a un gran nivel para poder ser competitivo en esta liga.

Las franjiverdes se enfrentan a un equipo que tiene una propuesta defensiva diferencial, que genera muchos problemas a todos, como ya se pudo comprobar en la primera jornada, compitiendo hasta el final contra Super Amara Bera Bera en su casa, pero perdieron (23-19). Además, en ataque, tiene a una de las mejores pivotes ofensivas de la liga, Ainhoa Hernández, pero con una diferencia antroponométrica, es muy grande respecto a las franjiverdes, siempre les hace trabajar mucho y dificulta su marcaje.

Joaquín Rocamora, técnico del Elche, asegura que será un encuentro competido en el que se marcarán pocos goles, porque así es el juego de sus rivales, y los pequeños detalles marcarán quién se va a llevar los dos puntos. Rocamora espera sumar en este partido, pero sabe que la liga es larga y la situación en la que se encuentran, con tantas bajas.

Las ilicitanas están teniendo un comienzo de la Liga Guerreras-Iberdrola muy complicado. En la primera jornada perdieron, en el pabellón Esperanza Lag, frente al Atlético Guardés, uno de los favoritos para lucha por la parte alta de la clasificiación y en esta ocasión visita una pista muy difícil ante un rival que también suele estar en la zona noble de la tabla. Después de este partido habrá un parón de 15 días por los compromisos de la Federación Española. Primero con el programa "Objetivo 20211" y la semana siguiente con los partidos de preparación para el Europeo. En ambas concentraciones estarán las jugadoras del Elche Ana Martínez y Jénnifer Gutiérrez.