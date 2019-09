Sandra Alonso conquista en Cazorla el maillot rojigualda

La ciclista torrevejense Sandra Alonso (Bizkaia Durango) ha mostrado su versatilidad una vez más y se ha proclamado campeona de España sub 23 de Maratón en una X Maratón BTT Sierra de Cazorla que ha contado con un nivel competitivo muy alto y una participación de 1.200 ciclistas. Sandra, más acostumbrada a la carretera y la pista, ha demostrado su potencial sobre una bicicleta de MTB erigiéndose en la mejor fémina de su categoría por delante de María Rodríguez, plata, y de Silvia Roura, bronce. "La verdad es que me lo he pasado muy bien. Es una modalidad que nunca hago y cuando me meto en ella la disfruto como una niña. Yo creo que eso ha sido la base de la victoria, además de sufrir mucho, claro. La montaña es una modalidad durísima pero he sabido regularme durante la carrera para poder llegar primera sub 23. Estoy bastante contenta con el resultado", comentaba la alicantina tras pasar por lo más alto del podio.

En categoría élite femenina, Claudia Galicia no ha dado opción a sus rivales pedaleando en solitario desde el comienzo. Natalia Fischer fue la segunda y en tercera posición terminaba María Mercé Pacios.

Pablo Guerrero ha sido el mejor élite de XCO. Le han acompañado en el podio Enrique Morcillo y José Márquez. En categoría Sub23 se vestiría como campeón de España Iván Coca, que aventajaría en más de minuto y medio a Norbert Nowik, segundo , y al extremeño Manuel Cordero, bronce a más de dos minutos.

Resto de ganadores:

Máster 30 A masc: Alejo Fuentes

Máster 30B masc: David Muntaner

Máster 40 A masc: Javier Ramírez

Máster 40 B masc: Unai Yus

Máster 50 A masc: Santiago Madrona

Máster 50 B masc: Mario Fernández

Máster 60 A masc: Armando Vidal

Máster 60 B: Antonio Segura

Máster 30 A fem.: Benita Catalán

Máster 30 B fem.: Eva Elbaile

Máster 40 A fem.: María Teresa Barreira

Máster 40 B fem: Fabiola Muñoz

Máster 50 A fem.: Aída Milán

Alonso estará en La Vuelta

Sandra Alonso, que la próxima temporada correrá en el Casa Dorada Women Cycling, participará en la quinta edición de la Madrid Challenge by La Vuelta. La prueba se celebrará el 14 y el 15 de septiembre de 2019 coincidiendo en fecha con las últimas 2 etapas de la Vuelta a España 2019, sobre una distancia total de 107,9 kilómetros. La carrera forma parte del UCI WorldTour Femenino 2019..