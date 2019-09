Juan Ayuso roza el triunfo en la etapa reina de la Volta a Valencia

La progresión del ciclista alicantino Juan Ayuso no parece tener fin. A pesar de ser júnior de primer año ha logrado, con el maillot de la selección española junior, la segunda plaza en la tercera etapa de la Volta a Valencia, de 125 kilómetros entre Aras de los Olmos y el alto del pantano de Benagéber. La victoria ha sido para su compañero de selección Carlos Rodríguez, que ha recorrido los 125,3 kilómetros de recorrido en tres horas, 16 minutos y 25 segundos. Juan Ayuso, a tres segundos, encabezó un grupo formado por Sergio Martín, el líder Simón Carr, Roger Adriá, Mario Vilches, Adriá Moreno y Manuel Castilla. "En plena subida le dije por el pinganillo al coche que iba bien y que estaba para ganar. Las sensaciones eran magníficas. Pero, al final del puerto, atacó Carlos y me tocó cerrar huecos, hacer labor de equipo para que llegara. Luego, gané al esprint", comentaba el ciclista alicantino antes de asegurar que "me encuentro muy bien y hoy he disfrutado encima de la bicicleta. Al final he levantado los brazos por el triunfo del equipo y mi segundo puesto. Es como una victoria".

El oriolano Javi Gil (Baqué) ha sido décimo, a pesar de que se le salió al final la cadena, y Eugenio Sánchez (Lizarte) ha entrado en el puesto trece y es el primer valenciano en la general.

Ayuso, que en la contrarreloj de Llíria disputada el viernes ocupó el puesto catorce al lado de corredores élite y sub 23, a pesar de llevar un desarrollo limitado 52/14, que no lleva en las prueba de línea, ha vuelto a dejar claro que es un ciclista con un potencial enorme y que corre sin ningún tipo de complejos. El actual campeón de España júnior es fijo en la selección española de su categoría y estará en el Mundial de Yorkshire. En la Volta a Valencia está compitiendo con los mejores equipos nacionales élite-sub 23, además de otras escuadras y selecciones internacionales.

El domingo se completa esta novena edición de la Volta a Valencia, con la disputa de la última etapa, que transcurrirá en un circuito urbano Moncada, al que los ciclistas darán un total de nueve vueltas hasta sumar 122 kilómetros. La victoria se decidirá con toda seguridad al esprint.

CLASIFICACIONES

Etapa 3

1º RODRÍGUEZ, Carlos ESP 3:16:25

2º AYUSO, Juan ESP a 03

3º MARTIN, Sergio R. CJR a 03

4º CARR, Simon AIX a 03

5º ADRIA, Roger LIZ a 03

6º VILCHES, Mario ROD a 03

7º MORENO, Adria AIX a 03

8º CASTILLA, Manuel Je. ROD a 03

9º ETXEBERRIA, Asier GOI a 07

10º GIL, Javier BAQ a 07

11º MARTORELL, Erik ELE a 17

12º GARCIA, Raul ESP a 17

13º SANCHEZ, Eugenio LIZ a 17

General

1º CARR, Simon AIX 6:37:29

2º RODRIGUEZ, Carlos ESP a 21

3º MORENO, Adria AIX a 43

4º ADRIÀ, Roger LIZ a 44

5º GARCÍA, Raul ESP a 01:01

6º ETXEBERRIA, Asier GOI a 01:05

7º MARTIN, Sergio R. CJR a 01:05

8º MARTORELL, Erik ELE a 01:07

9º SANCHEZ, Eugenio LIZ a 01:10

10º MARQUEZ, Marti LIZ a 01:14

11º MELLADO, Daniel TOV a 01:23

12º GERRITS, Ben MON a 01:35

13º PASCUAL, Eusebio CJR a 01:36