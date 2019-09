Villafaina pide personalidad con el balón

El entrenador del Orihuela, Miguel Ángel Villafaina, mantuvo ayer una charla con su jugadores en la que les advirtió de las claves para no sucumbir mañana sabádo (19 horas) frente al Villarreal B.

Con los futbolistas formando un círculo, el técnico, situado en el centro explicó «la importancia de que tengamos personalidad con balón. Villafaina fue tajante a la hora de avisar de que el filial «está acostumbrado a someter a sus rivales, a hundirlos en su campo y a obligarlos a defender».

Para evitar que eso ocurra en la Ciudad Deportiva villarrealense considera «necesario» y «obligatorio» que cuando recuperen el balón «encontremos el pase seguro que nos permita conservar una posesión que debemos de intentar alargar al máximo», señala el técnico del conjunto escorpión, que recordó que el filial amarillo «es el equipo más dominador de la Liga».

El técnico del cuadro oriolano no tiene claro todavía el once inicial que presentará mañana. «Estamos dando vueltas a la organización del equipo, ver el perfil de jugadores que interesa y analizando muy bien qué escenario nos vamos a encontrar, porque el Villarreal B no tuvo la misma actitud el día de Levante que contra el Hércules. Lo hemos visto jugando con el marcador a favor de distinta forma. También recupera a Simón, que había firmado con el Almería en Segunda División, pero que ha vuelto y será otro jugador importante».