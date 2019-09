Juli: «Me fui de casa hace 19 años y vuelvo más alcoyanista que nunca»

La sede de Unión Alcoyana, patrocinador principal del Deportivo, fue el escenario escogido para la presentación oficial de Julián Cerdá «Juli» quien minutos antes se había ejercitado por primera vez con sus nuevos compañeros a las órdenes de Vicente Parras. «Me he encontrado con un grupo humano increíble que me lo ha puesto muy fácil y un entrenamiento exigente acorde con la metodología del cuerpo técnico. Estoy tranquilo porque he visto un equipo profesional y trabajador y estoy seguro que iremos a más para conseguir los objetivos prioritarios marcados por el club y cada uno de nosotros».

El delantero nacido en Alcoy hace 38 años afronta «con ilusión» su segunda etapa en El Collao. «Me fui hace 19 años de casa y vuelvo más alcoyanista que nunca», declaró el exfutbolista del Hércules que, por otro lado, hizo especial hincapié en el peso de su familia en la decisión de fichar por el Deportivo.

«Cuando pones en la balanza ciertos momentos mirando hacia atrás al final me quedo con lo sentimental más que en cualquier otra cosa». Cabe recordar que contaba con ofertas económicas más importantes provenientes del Castellón y del Intercity.

Juli subrayó que «soy un fichaje más que viene a sumar, ayudar y a aportar con mi experiencia y trabajo. Estoy a disposición del míster, del club y de la afición. Soy uno más, no tengo una varita mágica. El objetivo no está conseguido por el mero hecho de que esté aquí», concluyó la rueda de prensa de presentación sin hacer referencia al Hércules, su club de procedencia.

El secretario técnico, José Luis González, apuntó respecto a la llegada de Juli que «hay que darle las gracias porque nos consta que tenía ofertas de Segunda B y de Tercera y que apuesta por el Alcoyano perdiendo dinero. Estar aquí es una prueba suya por alcoyanismo. Su fichaje ha sido posible gracias a la aportación de Comesco».