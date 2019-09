Felipe Orts vuela en Riba-Roja con Alejandro Gómiz de lanzador

Felipe Orts quiere despedirse a lo grande de su temporada en carretera, antes de cambiar de bicicleta, coger la de ciclocross y meterse en el barro. Se ha impuesto al esprint en la primera etapa de la Volta a la Provincia de Valencia que partiendo de la ciudad del Turia ha finalizado en Riba-Roja. El corredor del Mutua Levante Alé contó en la recta final con la ayuda inestimable de su compañero Alejandro Gómiz, que ejerció de lanzador, para superar en la misma línea de meta a Miguel Ángel Fernández (Baqué) y al también alicantino Josué Gómez (Ginestar).

El vilero, primer líder de la ronda valenciana destinada a corredores élite y sub 23, recorrió los 130, 5 kilómetros de la jornada en dos horas, 55 minutos y 11 segundos, a una media de 44,696 kilómetros a la hora. El primer equipo ha sido el Mutua Levante Alé, que consiguió meter a Gómiz en cuarto lugar. El noveldense Julio Alberto Amores ocupó la séptima plaza.

Iván Moreno (Lizarte), Adam Stenson (Mónaco), Borja Teruel (ULB-Natural Greatness), D. Hernández (Escribano), Roque Lloret (Mutua Levante Alé), Robin Meyer (AVC-Aix ), Javier Pérez (GSport), Edu Rodes (Compak), Sergi Úbeda (Controlpack), Miquel Faus y Sergio Torres (Ginestar), Xabier Murgiondo (Laboral Kutxa), y José María García (Cartagena) fueron los protagonistas de la primera parte de la carrera ya que llegaron a tener tres minutos de ventaja con relación al pelotón. "La jornada ha sido muy rápida, con una media muy alta", apuntaba Orts antes de confesar que "debido a un pinchazo tuve que trabajar duro para entrar adelante. La fuga se neutralizó y nos la jugamos al esprint. El equipo estuvo perfecto".

Por su parte, Josué Gómez, que lo tuvo muy cerca, confesaba que "otra vez he pegado al palo, pero habrá que seguir insistiendo. Hemos pillado al motorista que iba adelante y me ha tocado frenar. Me han pillado rueda y, al final, me he tenido que conformar con el tercer puesto".

El viernes se disputa una contrarreloj de 20,8 kilómetros que tiene inicio y final en Llíria. Una jornada clave para conocer el vencedor final de la ronda valenciana que servirá también de test para vislumbrar quiénes pueden ser los ciclistas junior de la selección nacional, entre los que se encuentra Juan Ayuso, que realicen la prueba cronometrada del próximo Mundial.

Clasificación. Etapa y general:

1º ORTS, Felipe ELI MUTUA LEVANTE-ALE 2:55:11

2º FERNÁNDEZ, Miguel A. S23 BAQUE, mt.

3º GÓMEZ, Josué S23 GINESTAR, mt.

4º GÓMIZ, Alejandro S23 MUTUA LEVANTE-ALE, mt.

5º ARMILLAS, Gerard ELI TEAM COMPAK, mt.

6º MARTIN, Sergio R. ELI CAJA RURAL-SEGUROS RGA, mt.

7º AMORES, Julio Alberto ELI ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO, mt.

8º MEYER, Robin ELI AVC AIX EN PROVENCE 0

9º BENNASSAR, Joan M. S23 KOMETA CYCLING TEAM, mt.

10º MORENO, Adria ELI AVC AIX EN PROVENCE, mt.