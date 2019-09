Pedja, un ilicitano en el Flat Earth, el club que cree que la Tierra es plana

La entidad se declara «antisistema y anticapitalista» y es el primer equipo de fútbol entrenado por una mujer.

Quinientos años después de que Galileo y Copérnico afirmaran que la Tierra era redonda, el Flat Earth, un equipo de la Tercera División madrileña, vuelve a cuestionar las normas establecidas en la sociedad actual. Y no sólo las referentes a la esfericidad del planeta. Entre todo el revuelo mediático causado por este club de nuevo cuño hay un alicantino, el exfutbolista del Hércules Pedja Muñoz, que trata de relanzar su carrera tras un año plagado de lesiones.

El extremo (Elche, 1997) disputó seis encuentros con el conjunto del Rico Pérez en la 17-18, a las órdenes de Siviero y Claudio Barragán. Precisamente en el debut de este último, en Formentera, Pedja anotó su único gol como blanquiazul. Tras una lesión seria de rodilla, el año pasado ayudó a ascender al filial a Tercera y ahora busca relanzar su carrera en el peculiar Flat Earth, el conjunto que preside Javi Poves, el futbolista antisistema.

Poves se retiró del fútbol en 2011, cuando acababa de debutar en Primera División con el Sporting de Gijón. En su despedida alegó que el fútbol era «corrupción, dinero y muerte». «No quiero que se especule con mi dinero ni un segundo». «No pienso utilizar un banco, lo que hay que hacer es quemarlos». «No quiero estar en un sistema que se basa en ganar dinero gracias la muerte de otros en Sudamérica, África o Asia». Todas ellas fueron frases el día de su adiós de los estadios.

Hace cuatro años compró el Móstoles y en primavera consiguió ascenderlo a Tercera División. Este verano le cambió el nombre con la intención de ser un club sin fronteras. «El Flat Earth es el primer club de fútbol descentralizado, la afición llega porque comparte una idea, que es la de que la Tierra es plana», ha indicado en varias entrevistas.

Pedja, que ha participado activamente en el estreno triunfal del equipo en Tercera (dos victorias en dos jornadas), descubre los entresijos de la entidad: «Es un club que te hace pensar, el presidente defiende el terraplanismo, no es ninguna pose, e intenta inculcárnoslo al vestuario». El futbolista alicantino muestra su sorpresa por el apoyo que ha recibido el club desde los puntos más recónditos del planeta. «La gente nos manda vídeos animándonos y vienen muchísimos medios a hacer reportajes, esto es un boom», explica el exherculano.

Pese a la insistencia y convicción de Poves, la plantilla trata de desmarcarse en parte de las creencias y se centra en lo futbolístico. «El presidente es muy extremo en sus pensamientos, hay veces que le dices: 'Mira, por ahí no me convences'», confiesa Pedja. Poves explicó al grupo en la presentación de la temporada que era contrario a las apuestas deportivas. «Con mi nombre no se especula», avisó.

Pioneros en igualdad



Enarbolando la bandera de lo diferente en un mundo, el del fútbol, engullido por el negocio, el Flat Earth es pionero en muchos aspectos. Uno de ellos, el de tener a una mujer en el banquillo. La exfutbolista Laura del Río fue la elegida y su desarrollo está siendo excelente. «Al principio fue chocante porque siempre había tenido entrenadores hombres, pero ahora está totalmente normalizado. Incluso tengo más feeling con ella que con técnicos hombres, que suelen ser más serios», confiesa Pedja. «Nos da consejos antes de los partidos y le tenemos mucho respeto porque ha sido una futbolista importante, que ha jugado y marcado goles incluso en Estados Unidos».

El Flat Earth aspira a disputar el «play-off» de ascenso a Segunda B en su primer curso en Tercera. Para ello se ha desplazado de Móstoles a Carabanchel, donde ha instalado su sede y su nuevo campo. Pedja ha encontrado en Madrid su enclave ideal para despuntar de nuevo. «Necesitaba cambiar de aires después de tanto tiempo en el Hércules, esta ciudad tiene muchísimas posibilidades y está llena de vida», explica el ilicitano, confiado en demostrar en la capital que no se le ha olvidado manejar el balón. Al menos eso sí que sigue siendo redondo.