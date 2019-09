La Fiscalía pide 2 años de cárcel para los 36 futbolistas acusados de amañar el Levante-Zaragoza

Cuenta con la presencia de rostros muy conocidos como el excapitán del Atlético Gabri o el jugador del PSG Ander Herrera.

El juicio por el presunto amaño del partido de Liga disputado en 2011 entre el Levante y el Zaragoza arrancó ayer en València con la presencia de los 42 acusados y con la petición de nulidad de las actuaciones por parte de la defensa, que fue rechazada tanto por la Fiscalía como por la acusación.

Levante y Zaragoza disputaron en mayo de 2011 un partido de Liga que acabó con victoria del equipo aragonés por 1-2 en el estadio Ciutat de València, en el que el conjunto valenciano nada se jugaba y en el que el triunfo forastero propició su permanencia en Primera División. A la conclusión de la primera jornada del juicio iniciado ayer, el juez ha citado a las partes implicadas para el miércoles para resolver o aplazar la resolución de las cuestiones previas planteadas.

Entre ellas destacan la nulidad solicitada en bloque por las defensas al entender que el caso se basa en una denuncia del abogado Javier Tebas, ahora presidente de LaLiga, que tenía como fundamento la información proporcionada por un jugador del club aragonés al que no han querido identificar hasta ahora en el proceso.

Fuentes jurídicas confirmaron que la Fiscalía solicita dos años de prisión y seis de inhabilitación para los futbolistas implicados, y que LaLiga, acusación particular junto al Deportivo de La Coruña, el club que descendió aquel año a Segunda, podría elevar esta petición hasta los cuatro años. La jornada dio comienzo poco antes de las nueve de la mañana con el acceso a la Ciudad de la Justicia de València de los acusados, que no hicieron declaraciones a su llegada. Los jugadores y exjugadores acusados de aquella plantilla del Zaragoza son Maurizio Lanzaro, Toni Doblas, Paulo da Silva, Jorge López, Ander Herrera, Braulio Nóbrega, Leo Ponzio, Gabi Fernández, Carlos Diogo, Ivan Obradovic, Ikechukwu Uche, Adam Pinter, Javier Paredes, Leo Franco, Jiri Jarosik, Nicolás Bertolo, Said Boutahar y Ángel Lafita.

De los que formaban parte del Levante están Miguel Pallardó, Gustavo Munúa, Héctor Rodas, Rafael Jordá, Rubén Suárez, Xavi Torres, Cristhian Stuani, Wellington da Silva, Jefferson Montero, Miguel Robusté, Javi Venta, Manuel Reina, Felipe Caicedo, Vicente Iborra, Xisco Muñoz, Sergio Ballesteros, Juanfran García y David Cerrajería.

También están acusados el Zaragoza, como persona jurídica, su ex presidente Agapito Iglesias, dos ex directivos del club maño, Francisco Checa y Javier Porquera, su ex entrenador, el mexicano Javier Aguirre, y su ex director deportivo Antonio Prieto.

En la primera sesión del juicio, los abogados de los acusados pidieron que se dispense a sus representados de asistir a las jornadas del juicio en las que no tengan que declarar para que así puedan atender sus compromisos profesionales, en el caso de los futbolistas en activo, de acudir a los entrenamientos y partidos.

Las defensas de varios de los acusados han pedido la nulidad de las actuaciones al entender que se basa en una denuncia de Tebas tras haber obtenido como abogado información de un cliente. También consideraron los abogados defensores que la actuación de Tebas era «gravísima», tanto por la ruptura del secreto como por una posible vulneración del derecho a la intimidad.

En intervenciones posteriores, la Fiscalía y las acusaciones rechazaron la nulidad y defendieron la denuncia de Tebas al indicar que no se ha vulnerado el derecho a la intimidad «pues no se ha revelado ningún dato personal de nadie que esté en el banquillo» y consideraron que hay un delito de fraude deportivo que no ha prescrito.

Reacción de Tebas



El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó ayer que «respeta» su profesión de abogado y justifica la actuación de los letrados de la defensa en el macrojuicio por el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza de 2011, después de que el representante del club maño le acusara de vulnerar el secreto profesional. «Soy abogado y respeto mucho mi profesión. Me encantan lo que hacen en defensa de sus clientes», reiteró varias veces el responsable de la patronal de clubs en la presentación de la colección de cromos de Panini.

En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción y los representantes legales de LaLiga y el Deportivo se han unido en su negativa a aceptar la nulidad demandada por el Real Zaragoza y el resto de acusados en este macrojuicio por el presunto amaño del Levante-Zaragoza, en el que el equipo aragonés logró evitar a última hora el descenso de categoría.