Nadal rescata a un niño atrapado entre el público del US Open

"Momentos como éste". Así ha compartido la cuenta oficial del US Open el vídeo del momento en el que Rafa Nadal rescata a un niño que había quedado atrapado entre el público y las vallas.



El menor, que estaba llorando, fue cogido en brazos y consolado por el tenista mallorquín, que le acarició el rostro, mientras la voz en off afirmaba: "qué dulce esto, Rafa".



La escena se produjo cuando el tenista abandonaba una de las pistas de entrenamiento y se paró para firmar autógrafos a los aficionados. Al final, Nadal también firmó un autógrafo al menor.









@RafaelNadal that was my son you saved. He already idolizes you. Now you're his hero too! Thank you! Best of luck at the US Open! https://t.co/29mN14rIH9