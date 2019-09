La Nucía viaja sin complejos a Lleida

La Nucía afronta esta tarde (19 horas) una exigente salida en el campo del Lleida, uno de los equipos llamados a estar en la parte alta de la clasificación. El conjunto de César Ferrando afronta el encuentro sin complejos y con la ilusión y la tranquilidad que otorgó la victoria en el debut en la categoría del pasado domingo frente al Cornellà (1-0).

Los nucieros esperan mantener la línea de su estreno para hacer camino hacia su objetivo de la permanencia. La fiesta vivida con la inauguración del nuevo estadio Olímpic Camilo Cano y el primer triunfo en Segunda División B mantiene al equipo en una nube de la que no quiere bajarse.

El entrenador de La Nucía trata de frenar cualquier atisbo de euforia y recuerda que todavía faltan 47 puntos para salvarse. Además, hace hincapié en el potencial del conjunto catalán, un aspirante a la promoción de ascenso que venció en la primera jornada en el campo del Valencia Mestalla y que puede calibrar las verdaderas posibilidades del equipo de La Marina.

Ferrando recupera para esta cita a Iván Forte una vez que el centrocampista cumplió ante el Cornellà el partido de sanción que arrastraba de la temporada pasada, pero no podrá contar con Cedric Main y Din Alomerovic, en ambos casos por problemas físicos.

Con todo ello, el técnico valenciano del cuadro nuciero podría apostar inicialmente por un once titular formado por Óscar Fornés, Juanma Ortiz, Pedraza, Neftalí, José Manuel Hermosa, Juanan Casanova, Fran Moreno, Iván Forte o Juanjo Gracia, Pablo Morgado, Adolfo Enríquez «Fofo» y Javi Cabezas.

La expedición de La Nucía partió en la mañana de ayer sábado hacia tierras catalanas cargada de ilusión, conscientes de que el choque frente al Lleida no es de su Liga particular porque es un rival llamado a luchar por cotas más altas. A pesar de ello, no descartan la sorpresa en el Camp d'Esports y sumar los primeros puntos a domicilio de la temporada.

A pesar de la larga distancia con la capital catalana, algunos aficionados tienen previsto viajar con sus vehículos particulares para no perderse el debut fuera de casa. Los seguidores nucieros quieren seguir soñando.