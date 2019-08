Villafaina prepara cambios en el Orihuela para medirse al Prat

La plantilla del Orihuela Club de Fútbol ha dejado atrás la decepción que supuso la goleada recibida el estreno liguero en Ejea de los Caballeros (4-0) y se encuentra muy ilusionada con poder debutar en Los Arcos con una victoria, el domingo, a partir de las seis y media de la tarde, frente al Prat.

Así lo afirma el entrenador del conjunto escorpión, Miguel Ángel Villafaina, quien asegura que ha tenido que rebajar en los entrenamientos el exceso de ilusión que reina entre los jugadores. Precisamente de cara al partido de la segunda jornada de liga en el grupo III de Segunda División B, Villafaina prevé introducir cambios en el once titular con respecto al que jugó en el campo del Ejeo, aunque el técnico asegura que no se deben a posibles castigos hacia los jugadores que recibieron la goleada en tierras aragonesas, sino a la intención de dar minutos al mayor número posible de futbolistas para que todos se sientan integrados, como ya hacía la pasada temporada en Tercera División.

De hecho, el preparador oriolano dice no estar preocupado de que los que jugaron en la primera jornada y no lo hagan en Los Arcos este domingo, se sientan señalados. "Forma parte de lo que es el proceso. En una temporada tan larga, necesitamos que todos sean útiles y que todos dispongan de minutos. En absoluto tendrán que ver los cambios con lo ocurrido en Ejea", explicó Villafaina. Es más, el preparador del cuadro oriolano afirma que esta semana "es la que más confianza tengo en mi trabajo, en el cuerpo técnico y en la plantilla que tengo, que para mí es la mejor de la categoría, y se lo he dicho a los jugadores". "Lejos de buscar culpables, estamos para crecer desde la derrota y para que el domingo en Los Arcos el equipo vuelva a hacer lo que siempre ha hecho, que es competir", añadió.

Duda de Rodri

Rodri, uno de los jugadores más importantes para el centro del campo del Orihuela, ya se perdió el estreno de la liga en Ejea por unas molestias en el pie, y seguirá siendo duda para la segunda jornada del próximo domingo en Los Arcos. El jueves entrenó de forma parcial y desde el cuerpo técnico "estamos tratando de recuperarlo", apunta Villafaina.

"Vamos a ver como evoluciona, pero si no juega Rodri, seguro que lo hará otro que actuará tan bien como él", opinó el técnico, quien además, deseó tener a todos los jugadores disponibles, pero dio más importancia "a lo que es el conjunto y al equipo que al tema individual".