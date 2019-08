Derrota ante Rusia en el último ensayo (74-55)

A dos días de que comience la Copa del Mundo 2019 de China, España mostró ayer su peor cara posible ante Rusia y perdió por 74-55 un partido marcado por el desconcierto y las ausencias de los veteranos Marc Gasol y Rudy Fernández. Fue baja de nuevo Marc Gasol, todavía convaleciente de problemas estomacales, y también Rudy Fernández, quien no quiso forzar cuando faltan tan pocos días para el torneo mundialista, que España arranca el próximo sábado contra Túnez. La buena actuación de los hermanos Hernangómez (Willy 26 puntos y Juancho 12) no fue suficiente para que la selección española ganara este partido. Y todo pese a que Rusia, comandada por Sergey Bazarevich, llegó a China con un equipo con las bajas de su estrella Timofey Mozgov, así como del base titular, Dmitry Khvostov, y de otras figuras importantes como Ivan Ukhov y Alexey Shved. Sergio Scariolo optó hoy por un quinteto inicial formado por Víctor Claver, Willy Hernangómez, Xavi Rabaseda, Sergio Llull y Ricky Rubio, quien ayer se marcó un espectacular cuarto parcial contra Argentina marcando 17 de sus 25 puntos y dándole a España la victoria. Los primeros tantos se hicieron esperar, pero tras el estreno de Sergio Llull se abrió el juego y España empezó a dominar con canasta de Rubio, hasta que un triple del escolta Vitaly Fridzon (máximo anotador del parcial con 6 puntos) logró poner 7-6 arriba a los rusos. Ambos equipos fueron alternándose en el marcador, y tras un cuarto muy reñido en el que Willy Hernangómez logró anotar seis puntos, cerraron en tablas el parcial con 21 puntos. Ni las salidas de Rubio y Llull consiguieron ordenar a un equipo con casi nulo acierto en canasta, que solo marcó seis puntos en todo el segundo parcial, cuatro de tiros libres de Willy Hernangómez. Finalmente acabó 32-27. No empezó mejor el tercer cuarto para España, con un triple de Vitaly Fridzon, máximo anotador de su equipo (14 puntos en todo el partido, 5 puntos en este parcial). Con 9 puntos en este cuarto, el mayor de los hermanos Hernangómez, quien lleva el apellido de su madre a la espalda (la baloncestista Margarita Geuer) evitó que el desastre fuera mayor, aunque España cerró el tercer parcial 19 puntos abajo, 59-40. Empezó más floja Rusia el último cuarto pero ni los dos triples seguidos de Juancho Hernangómez sirvieron para alcanzar a los rusos, que ya habían despegado en el parcial anterior. Finalmente, España tiró la toalla y un triple en el último minutos de Baburin sentenció y el marcador acabó cerrándose en 74-55. El equipo de Sergio Scariolo debutará el próximo sábado contra Túnez en la ciudad de Cantón (sureste de China), sede del Grupo C, formado también por Puerto Rico e Irán.