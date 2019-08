Alex Rins adelanta a Márquez en una última curva mágica

Augusto Fernández y Marcos Ramírez completan el pleno español.

El Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP se convirtió en una batalla de astucia más que de estrategia pues Alex Rins (Suzki GSX) sólo pensaba en la victoria mientras que Marc Márquez (Repsol Honda), que como a buen piloto no le gusta perder a nada, lo intentó hasta el último momento pero sabía que tenía que pensar también en el campeonato. Y esa fue sólo una de las victorias que protagonizaron los pilotos españoles, que en Silverstone protagonizaron el trigésimo quinto triplete de victorias españolas en grandes premios y la tercera de la presente temporada junto a Cataluña y República Checa.

Lo más importante del desenlace fue el hecho de que en la primera vuelta Andrea Dovizioso se viese involucrado en un incidente fortuito provocado por otro piloto, precisamente uno de los aspirantes a la victoria o al podio como él, el francés Fabio Quartararo (Yamaha). Ese incidente dejó a dos de los principales rivales de Marc Márquez fuera de carrera y por tanto sin puntos, algo que el de Repsol Honda sabía desde la primera vuelta y, lógicamente, pesa mucho en la estrategia a la hora de arriesgar y quizás por eso optó por consolidar como mínimo una segunda plaza, a sabiendas de que en la última vuelta, como así fue, se la podrían jugar.

Rins, por su parte, estuvo impecable, supo hacer una carrera perfecta después de superar a Valentino Rossi, para ponerse tras la estela de Márquez y esperar su momento, aunque él mismo reconoció que se equivocó, pues atacó una vuelta antes de que realmente se acabara la carrera y tuvo que esforzarse al máximo para deshacer el equívoco en el giro final.

Moto2

También se equivocó Alex Márquez (Estrella Galicia Kalex), que salió dispuesto a sentenciar cuanto antes la carrera de Moto2 pero su fuerte ritmo, que sólo siguió Jorge Navarro (Speed Up), le hizo caer por los suelos en el sexto giro y le dejó sin puntuar. Sigue líder pero su ventaja es menor. Márquez le dejó el camino expedito a Navarro pero el de Speed Up no pudo evitar que le alcanzasen tanto el surafricano Brad Binder (KTM) como el español Augusto Fernández (Kalex), que fue quien al final se llevó el gato al agua para sumar su segunda victoria del año.

Moto3

Arón Canet (KTM), perseguidor del líder italiano Lorenzo dalla Porta (Honda), se vio involucrado en una caída junto al también español Albert Arenas (KTM), enmendó en cierta medida la situación al remontar hasta la decimotercera posición, y el triunfo de Marcos Ramírez (Honda), segundo de la temporada, le vino a echar una mano, pues el italiano acabó tercero y sólo amplió su ventaja en la provisional del mundial en trece puntos, de uno a catorce.