«Estoy muy feliz, ha sido una crono complicada»

«Se me ha salido la cadena, pero nos hemos rehecho».

El colombiano Miguel Ángel López (Astana) se mostró exultante al final de la etapa que acabó en el paseo marítimo de Torrevieja. El colombiano, sin dejar de sonreír, aseguró, tras bajar del podio, que estaba «muy feliz»· tras haber conseguido su primer jersey de líder en una gran ronda por etapas gracias a la victoria de su equipo en la contrarreloj inicial de la 74ª Vuelta a España en Torrevieja.

«Ha sido una contrarreloj complicada que tenía tramos de dificultad y era bastante técnica con algunos peligros y curvas a derecha e izquierda y un descenso rápido y peligroso, pero hemos estado concentrados y ha sido perfecto. Cuando la hemos reconocido la primera vez hemos ido todos con un poco de miedo», explicó «Supermán».

«Hemos estado concentrados en cada parte cada compañero y ha sido perfecto», dijo el líder del Astana. López apuntó que en los primeros metros de la contrarreloj vivieron «un momento de tensión porque se me ha salido la cadena del plato, pero el equipo ha parado. Lo hemos hecho con calma y hemos podido superar ese momento tenso», replicó. El boyacense aseguró que en el equipo están «muy bien y súper-contentos, porque hemos hecho bien las cosas gracias al esfuerzo de cada compañero».

«Ahora toca disfrutar de cada momento que nos regala la Vuelta porque quedan veinte días»·, afirmó el colombiano después de recibir de manos del alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, un trofeo que le acredita como ganador de la primera etapa de La Vuelta.

Sobre el hecho de haber sido él y no otro compañero el que cruzase la línea de meta en primer lugar, comentó que no habían tomado ninguna decisión previamente y que «ha sido cosa del momento, he entrado segundo en la última curva a la izquierda tras Gorka Izagirre y me ha dejado hacer los últimos 150 metros», reveló «Supermán» López.

«He preparado la Vuelta y el Giro como otros años. Vamos a ir como siempre con tranquilidad. No me preocupa porque detrás tengo un gran equipo que da la confianza que se necesita tener», aseguró el ciclista colombiano. «He disputado tres cronos por equipos y he ganado todas», celebró su compañero Jakob Fuglsang.

«Supermán», el apodo del niño al que apuñaló un ladrón

El primer líder de la Vuelta a España, el colombiano Miguel Ángel López, es más conocido como «Supermán» en el mundo del ciclismo, un apodo que proviene de su actitud valiente que impidió que dos atracadores le robaran su primera la bicicleta poco antes de competir en el Tour del Porvenir en 2011. La bici fue desde niño su medio de transporte para ir a la escuela, pero su aptitudes fueron descubiertas a los 15 años por Rafael Acevedo. Precisamente cuando iba pedaleando hacia la finca del técnico, 15 días antes del Tour del Porvenir, fue abordado por dos ladrones, quienes lo intimidaron con un cuchillo y le exigieron que les entregara la bicicleta. Miguel Ángel no se amilanó, se defendió, opuso resistencia y se enfrentó a uno de ellos, pero el otro que estaba listo a cualquier reacción, lo apuñaló en la pierna derecha, sin consecuencias graves. En este 2019 ya ha ganado el Tour Colombia y la Volta a Cataluña.